Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo Yoga Pro бирюзовый (GY51P14335)
Мышь Lenovo — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит комфорт и универсальность. Она выполнена в ярком голубом цвете, который добавит оригинальности вашему рабочему пространству. Благодаря беспроводной связи через радиоканал и Bluetooth, мышь обеспечивает свободу движения с радиусом действия до 10 метров, что делает её отличным выбором как для дома, так и для офиса. Устройство разработано специально для пользователей с правой рукой, обеспечивая удобный и естественный хват. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что гарантирует высокую точность и плавность перемещения курсора. Хотя кнопки не являются бесшумными, они обеспечивают чёткую тактильную отдачу. Питается мышь от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек и делает её использование ещё более удобным и экономичным. Благодаря своей универсальности и надежности, эта мышь от Lenovo станет отличным помощником для решения самых разнообразных задач.
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Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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