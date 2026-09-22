Мышь A4Tech Bloody R72 Pro черный
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Pro черный
Представляем универсальную мышь A4Tech, идеально подходящую для геймеров и ежедневного использования. Эта модель сочетает в себе элегантный черный дизайн и высокотехнологичные характеристики, которые удовлетворят как профессионалов, так и любителей. Мышь обладает двумя типами подключения: проводным и беспроводным. Вы можете использовать надежный радиоканал с радиусом действия до 10 метров или подключать устройство к компьютеру с помощью кабеля длиной 1.8 метра через интерфейс USB Type-C. Оптический сенсор с максимальным разрешением 26,000 dpi обеспечивает исключительную точность и быстрое реагирование на действия пользователя. Это особенно важно для геймеров, которые ценят скорость и точность в динамичных играх. Универсальная форма мыши подходит как для правой, так и для левой руки, что делает ее использование максимально комфортным для всех пользователей. Устройство весит всего 70 граммов, что обеспечивает легкость и удобство в управлении. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, который обеспечивает долговременную работу без необходимости постоянной замены батареек. Произведена в Китае, мышь A4Tech является воплощением надежности и инноваций, предлагая пользователям первоклассный инструмент для наиболее эффективного решения поставленных задач.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
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