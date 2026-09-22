Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo Legion M300s RGB Gaming белый (GY51H47351)
Представляем вашему вниманию универсальную проводную мышь Lenovo, идеальное решение как для геймеров, так и для повседневного использования. Эта белоснежная мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 8000 dpi, обеспечивающим высокую точность и быстроту реакции, что особенно важно для заядлых геймеров. Мышь Lenovo подключается через стандартный интерфейс USB Type-A, что делает её совместимой с большинством современных устройств. Длина провода составляет 1.8 метра, это обеспечивает достаточную свободу движения и комфорт при использовании. Благодаря симметричному дизайну, мышь подходит как для правшей, так и для левшей, что делает её удобной в любом положении. Мышь весит всего 57 граммов, что позволяет легко управлять ею без лишнего напряжения. Хотя кнопки не являются бесшумными, их отзывчивость и эргономичное расположение обеспечивают приятное и комфортное использование. Выбирая мышь Lenovo, вы получаете надежное и функциональное устройство, которое подходит для самых различных задач – игры, работы или просто серфинга в интернете.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, для дизайнеров, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody, A4Tech x7
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, для дизайнеров, игровые Logitech
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