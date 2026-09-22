Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012)
Мышь Lenovo — это стильное и многофункциональное устройство, идеально подходящее для геймеров и повседневного использования. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь подчеркнет ваш изысканный вкус и гармонично впишется в любой интерьер рабочего места. Благодаря амбидекстерному дизайну, она подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортную работу независимо от предпочтительного хвата. Основные характеристики мыши Lenovo поражают своей современностью и функциональностью. Оптический сенсор с разрешением 16000 dpi обеспечивает невероятную точность движений, что особенно важно для геймеров, стремящихся к максимальной эффективности в играх. Беспроводное подключение через радиоканал или Bluetooth позволяет избавиться от путаницы с проводами и насладиться полной свободой действий. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, что исключает необходимость частой замены батареек и делает устройство более экологичным. Общий вес устройства составляет всего 100 г, что делает его достаточно легким для комфортной длительной работы. Хотя в мыши отсутствуют бесшумные кнопки, это компенсируется ее высокими техническими характеристиками и универсальным назначением, что делает ее идеальным выбором как для решения повседневных задач, так и для увлекательных игровых сессий. С брендом Lenovo вы можете быть уверены в надежности и долговечности вашего устройства.
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Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Белые, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody, A4Tech x7
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, для дизайнеров, игровые Logitech
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