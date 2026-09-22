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Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) купить с доставкой в Москве
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Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012)

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Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 1
Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 2
Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 3
Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 4
Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 5
Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 6
Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 7
Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 8
Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 9
Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 10
Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
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  • Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 2
  • Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 3
  • Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 4
  • Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 5
  • Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 6
  • Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 7
  • Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 8
  • Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 9
  • Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 10
  • Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727605
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
175

Описание товара Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012)

Мышь Lenovo — это стильное и многофункциональное устройство, идеально подходящее для геймеров и повседневного использования. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь подчеркнет ваш изысканный вкус и гармонично впишется в любой интерьер рабочего места. Благодаря амбидекстерному дизайну, она подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортную работу независимо от предпочтительного хвата. Основные характеристики мыши Lenovo поражают своей современностью и функциональностью. Оптический сенсор с разрешением 16000 dpi обеспечивает невероятную точность движений, что особенно важно для геймеров, стремящихся к максимальной эффективности в играх. Беспроводное подключение через радиоканал или Bluetooth позволяет избавиться от путаницы с проводами и насладиться полной свободой действий. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, что исключает необходимость частой замены батареек и делает устройство более экологичным. Общий вес устройства составляет всего 100 г, что делает его достаточно легким для комфортной длительной работы. Хотя в мыши отсутствуют бесшумные кнопки, это компенсируется ее высокими техническими характеристиками и универсальным назначением, что делает ее идеальным выбором как для решения повседневных задач, так и для увлекательных игровых сессий. С брендом Lenovo вы можете быть уверены в надежности и долговечности вашего устройства.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Lenovo — это стильное и многофункциональное устройство, идеально подходящее для геймеров и повседневного использования. Выполненная в элегантном черном цвете, эта мышь подчеркнет ваш изысканный вкус и гармонично впишется в любой интерьер рабочего места. Благодаря амбидекстерному дизайну, она подходит как для правшей, так и для левшей, обеспечивая комфортную работу независимо от предпочтительного хвата. Основные характеристики мыши Lenovo поражают своей современностью и функциональностью. Оптический сенсор с разрешением 16000 dpi обеспечивает невероятную точность движений, что особенно важно для геймеров, стремящихся к максимальной эффективности в играх. Беспроводное подключение через радиоканал или Bluetooth позволяет избавиться от путаницы с проводами и насладиться полной свободой действий. Мышь оснащена встроенным аккумулятором, что исключает необходимость частой замены батареек и делает устройство более экологичным. Общий вес устройства составляет всего 100 г, что делает его достаточно легким для комфортной длительной работы. Хотя в мыши отсутствуют бесшумные кнопки, это компенсируется ее высокими техническими характеристиками и универсальным назначением, что делает ее идеальным выбором как для решения повседневных задач, так и для увлекательных игровых сессий. С брендом Lenovo вы можете быть уверены в надежности и долговечности вашего устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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