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Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00) купить с доставкой в Москве
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Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00)

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Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00) - фото 1
Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00) - фото 2
Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00) - фото 3
Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00) - фото 4
Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00) - фото 1
  • Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00) - фото 2
  • Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00) - фото 3
  • Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00) - фото 4
  • Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 261752
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
126х67х45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х6
Вес, г.
265

Описание товара Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00)

Сенсор: PixArt 3327. Подсветка корпуса: RGB, с эффектами, 16.8 млн. цветов. Кабель в оплетке. Переключатели Omron. Колес прокрутки: 1.



Теги товара: Asus rog

Отзывы о товаре Мышь Asus ROG Gladius II Core Black (90MP01D0-B0UA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Габариты (ШxВxД), мм
126х67х45
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсор: PixArt 3327. Подсветка корпуса: RGB, с эффектами, 16.8 млн. цветов. Кабель в оплетке. Переключатели Omron. Колес прокрутки: 1.


Теги товара: Asus rog
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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