Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
бежевый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727558
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
бежевый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
465
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый
Мышь A4TECH идеально сочетает в себе стильный дизайн, универсальность и высокие технологические характеристики, удовлетворяя потребности как геймеров, так и офисных пользователей. Эта модель выполнена в изысканном бежевом цвете, подчеркивающем её элегантность.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
бежевый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Мышь A4TECH идеально сочетает в себе стильный дизайн, универсальность и высокие технологические характеристики, удовлетворяя потребности как геймеров, так и офисных пользователей. Эта модель выполнена в изысканном бежевом цвете, подчеркивающем её элегантность.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров, игровые Logitech
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