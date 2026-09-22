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Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый

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Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 1
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 2
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 3
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 4
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 5
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 6
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 7
Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
бежевый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727558
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
бежевый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х5
Вес, г.
465

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый

Мышь A4TECH идеально сочетает в себе стильный дизайн, универсальность и высокие технологические характеристики, удовлетворяя потребности как геймеров, так и офисных пользователей. Эта модель выполнена в изысканном бежевом цвете, подчеркивающем её элегантность.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R72 Ultra Duo Proxy Boom бежевый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
бежевый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
20000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, USB Type-C
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4TECH идеально сочетает в себе стильный дизайн, универсальность и высокие технологические характеристики, удовлетворяя потребности как геймеров, так и офисных пользователей. Эта модель выполнена в изысканном бежевом цвете, подчеркивающем её элегантность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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