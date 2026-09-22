Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody R73 Pro белый/рисунок (R73 PRO NYX MIRAGE)
Игровая мышь A4TECH сочетает сверхточный оптический сенсор с разрешением 26000 dpi и лёгкий вес всего 72 грамма — идеальный инструмент для динамичных баталий и точных движений. Благодаря универсальному подключению — проводному и беспроводному с радиусом действия до 10 метров — вы вольны выбирать, как играть сегодня. Встроенный аккумулятор избавит от постоянной смены батареек, а длинный 1,8-метровый провод даст свободу даже на больших рабочих столах. Эргономичная форма для правой руки и стильное двухцветное исполнение в белом и голубом оттенках порадуют не только геймеров, но и всех, кто ценит комфорт при работе или игре за ПК.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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