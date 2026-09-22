Мышь Logitech M750 белый (910-006271)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M750 белый (910-006271)
Мышь Logitech — это универсальное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокую функциональность. Она выполнена в элегантном белом цвете и специально эргономично спроектирована для комфортного использования правой рукой. Основная особенность этой модели — возможность подключения как по беспроводной технологии, так и через провод. Радиус действия составляет до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться по рабочему пространству. Благодаря интерфейсу Bluetooth, вы сможете быстро и просто подключить мышь к различным устройствам без лишних проводов. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает высокую точность и плавность передвижения курсора, что особенно важно для точной работы и в играх. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, клик остается достаточно тихим и ненавязчивым, что не отвлечет вас и не побеспокоит окружающих. Мышь работает от одной батарейки типа АА, что обеспечивает длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Кроме того, ее вес составляет всего 101 грамм, что делает устройство легким и удобным в использовании на протяжении всего дня. Будь то работа, учеба или развлечения, мышь Logitech станет вашим надежным помощником в любых задачах.
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Теги товара: С bluetooth, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Белые, для дизайнеров
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