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Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra black купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
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  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra black - фото 34
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  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra black - фото 42
  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra black - фото 43
  • Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra black - фото 44
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727436
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х5
Вес, г.
200

Описание товара Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra black

Мышь A4Tech — идеальный выбор для геймеров и универсального использования благодаря своим впечатляющим характеристикам и современному дизайну. Эта беспроводная мышь в элегантном черном цвете разработана специально для правой руки, обеспечивая комфорт и удобство при длительном использовании. С весом всего в 89 г, мышь обеспечивает легкость и точность управления, а передовой оптический сенсор с разрешением до 12000 dpi гарантирует исключительную точность и молниеносную реакцию на ваши действия. Мышь поддерживает радиус действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться и использовать её в различных условиях, будь то работа или захватывающий игровой процесс. Совместимость с радиоканалом, Bluetooth и USB Type-C обеспечивает простое подключение к любому устройству, а встроенный аккумулятор избавляет от необходимости постоянной замены батарей, предоставляя больше времени для продуктивной работы или захватывающих игр. Мышь A4Tech — это не только высокие технологии и продуманный функционал, но и выражение вашего стиля, независимо от того, являетесь ли вы профессиональным геймером или просто цените качественную компьютерную периферию.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody R36 Ultra black




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-C
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech — идеальный выбор для геймеров и универсального использования благодаря своим впечатляющим характеристикам и современному дизайну. Эта беспроводная мышь в элегантном черном цвете разработана специально для правой руки, обеспечивая комфорт и удобство при длительном использовании. С весом всего в 89 г, мышь обеспечивает легкость и точность управления, а передовой оптический сенсор с разрешением до 12000 dpi гарантирует исключительную точность и молниеносную реакцию на ваши действия. Мышь поддерживает радиус действия беспроводной связи до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться и использовать её в различных условиях, будь то работа или захватывающий игровой процесс. Совместимость с радиоканалом, Bluetooth и USB Type-C обеспечивает простое подключение к любому устройству, а встроенный аккумулятор избавляет от необходимости постоянной замены батарей, предоставляя больше времени для продуктивной работы или захватывающих игр. Мышь A4Tech — это не только высокие технологии и продуманный функционал, но и выражение вашего стиля, независимо от того, являетесь ли вы профессиональным геймером или просто цените качественную компьютерную периферию.
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Отзывы


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