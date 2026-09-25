Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727615
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Описание товара Мышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676)
Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED [910-005676] – игровой манипулятор очень высокого класса, отличающийся значительным (25600 dpi) разрешением оптического светодиодного датчика HERO 25K. Такая точность позиционирования курсора актуальна в динамичных видеоиграх. Устройство выдерживает ускорение до 40 G. 11 кнопок, входящих в оснащение мыши, могут программироваться. Важной особенностью модели является наличие системы регулировки веса. Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED [910-005676] использует для соединения с ноутбуком или стационарным компьютером помехоустойчивый радиоканал. Максимальная дальность связи типична – 10 м. Для подключения ресивера используется порт USB-A. Источник питания мыши – 3.7-вольтовый аккумулятор. Максимальное время автономной работы манипулятора составляет 180 ч. Украшением мыши является многоцветная подсветка. Симметричная форма корпуса устройства делает удобным управление как правой, так и левой рукой. Особенность комплектации манипулятора – наличие сменных накладок. Мышь имеет практичный черный цвет.
Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED [910-005676] – игровой манипулятор очень высокого класса, отличающийся значительным (25600 dpi) разрешением оптического светодиодного датчика HERO 25K. Такая точность позиционирования курсора актуальна в динамичных видеоиграх. Устройство выдерживает ускорение до 40 G. 11 кнопок, входящих в оснащение мыши, могут программироваться. Важной особенностью модели является наличие системы регулировки веса. Мышь беспроводная Logitech G903 LIGHTSPEED [910-005676] использует для соединения с ноутбуком или стационарным компьютером помехоустойчивый радиоканал. Максимальная дальность связи типична – 10 м. Для подключения ресивера используется порт USB-A. Источник питания мыши – 3.7-вольтовый аккумулятор. Максимальное время автономной работы манипулятора составляет 180 ч. Украшением мыши является многоцветная подсветка. Симметричная форма корпуса устройства делает удобным управление как правой, так и левой рукой. Особенность комплектации манипулятора – наличие сменных накладок. Мышь имеет практичный черный цвет.
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