Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729423
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Описание товара Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10)
Мышь ROG Keris II Ace представляет собой беспроводную игровую мышь, оснащенную оптическим сенсором ROG AimPoint Pro . Этот сенсор обеспечивает высокую скорость отслеживания до 750 IPS и разрешающую способность до 42 000 DPI, а также поддерживает ускорение до 50G.
Основные характеристики:
Оптический сенсор ROG AimPoint Pro :
Скорость отслеживания: 750 IPS.
Разрешающая способность: 42 000 DPI.
Поддержка ускорения: до 50G.
Опто-механические переключатели ROG : Ресурс 100 млн нажатий.
Вес : Мышь весит всего 54 грамма, что делает ее легкой и удобной для длительных игровых сессий.
Режимы подключения:
Проводной режим : Возможность подключения через кабель длиной 2 метра.
Беспроводной режим :
Поддержка радиоканала 2.4 ГГц с использованием USB-передатчика ROG SpeedNova.
Подключение по Bluetooth 5.1.
Мышь ROG Keris II Ace предоставляет пользователям гибкость в выборе способа подключения, что делает ее идеальным выбором для различных игровых сценариев и условий.
Мышь ROG Keris II Ace представляет собой беспроводную игровую мышь, оснащенную оптическим сенсором ROG AimPoint Pro . Этот сенсор обеспечивает высокую скорость отслеживания до 750 IPS и разрешающую способность до 42 000 DPI, а также поддерживает ускорение до 50G.
Основные характеристики:
Оптический сенсор ROG AimPoint Pro :
Скорость отслеживания: 750 IPS.
Разрешающая способность: 42 000 DPI.
Поддержка ускорения: до 50G.
Опто-механические переключатели ROG : Ресурс 100 млн нажатий.
Вес : Мышь весит всего 54 грамма, что делает ее легкой и удобной для длительных игровых сессий.
Режимы подключения:
Проводной режим : Возможность подключения через кабель длиной 2 метра.
Беспроводной режим :
Поддержка радиоканала 2.4 ГГц с использованием USB-передатчика ROG SpeedNova.
Подключение по Bluetooth 5.1.
Мышь ROG Keris II Ace предоставляет пользователям гибкость в выборе способа подключения, что делает ее идеальным выбором для различных игровых сценариев и условий.
Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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