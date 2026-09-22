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Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) купить с доставкой в Москве
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Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10)

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Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 1
Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 2
Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 3
Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 4
Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 5
Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 6
Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 7
Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 8
Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 1
  • Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 2
  • Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 3
  • Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 4
  • Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 5
  • Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 6
  • Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 7
  • Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 8
  • Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729423
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х34х25
Вес, кг.
6.65

Описание товара Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10)

Мышь ROG Keris II Ace представляет собой беспроводную игровую мышь, оснащенную оптическим сенсором ROG AimPoint Pro . Этот сенсор обеспечивает высокую скорость отслеживания до 750 IPS и разрешающую способность до 42 000 DPI, а также поддерживает ускорение до 50G. Основные характеристики: Оптический сенсор ROG AimPoint Pro : Скорость отслеживания: 750 IPS. Разрешающая способность: 42 000 DPI. Поддержка ускорения: до 50G. Опто-механические переключатели ROG : Ресурс 100 млн нажатий. Вес : Мышь весит всего 54 грамма, что делает ее легкой и удобной для длительных игровых сессий. Режимы подключения: Проводной режим : Возможность подключения через кабель длиной 2 метра. Беспроводной режим : Поддержка радиоканала 2.4 ГГц с использованием USB-передатчика ROG SpeedNova. Подключение по Bluetooth 5.1. Мышь ROG Keris II Ace предоставляет пользователям гибкость в выборе способа подключения, что делает ее идеальным выбором для различных игровых сценариев и условий.



Теги товара: С bluetooth, Белые

Отзывы о товаре Мышь ASUS P714 ROG KERIS II WL ACE WHT (90MP03N0-BMUA10)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь ROG Keris II Ace представляет собой беспроводную игровую мышь, оснащенную оптическим сенсором ROG AimPoint Pro . Этот сенсор обеспечивает высокую скорость отслеживания до 750 IPS и разрешающую способность до 42 000 DPI, а также поддерживает ускорение до 50G. Основные характеристики: Оптический сенсор ROG AimPoint Pro : Скорость отслеживания: 750 IPS. Разрешающая способность: 42 000 DPI. Поддержка ускорения: до 50G. Опто-механические переключатели ROG : Ресурс 100 млн нажатий. Вес : Мышь весит всего 54 грамма, что делает ее легкой и удобной для длительных игровых сессий. Режимы подключения: Проводной режим : Возможность подключения через кабель длиной 2 метра. Беспроводной режим : Поддержка радиоканала 2.4 ГГц с использованием USB-передатчика ROG SpeedNova. Подключение по Bluetooth 5.1. Мышь ROG Keris II Ace предоставляет пользователям гибкость в выборе способа подключения, что делает ее идеальным выбором для различных игровых сценариев и условий.


Теги товара: С bluetooth, Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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