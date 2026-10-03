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Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) купить с доставкой в Москве
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Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00)

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Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 1
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 2
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 3
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 4
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 5
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 6
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 7
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 8
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 9
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 10
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 11
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 1
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 2
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 3
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 4
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 5
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 6
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 7
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 8
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 9
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 10
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 11
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640530
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Габариты (ШxВxД), мм
39.6x127.5x63.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х7
Вес, г.
320

Описание товара Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00)

Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition [90MP02W0-BMUA00] с черным корпусом симметричного дизайна одинаково удобна для удержания/перемещения как правой, так и левой рукой. Устройство ввода со стильной подсветкой на RGB-светодиодах допускает настройку чувствительности оптического датчика в диапазоне 100-36000 dpi. Для точного выбора оптимального уровня разрешения светодиодного сенсора на корпусе мыши предусмотрен специальный переключатель. Для подключения геймерской компьютерной мыши ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition [90MP02W0-BMUA00] к ПК или ноутбуку можно использовать Bluetooth или радиоканал, так и отсоединяемый кабель. При выборе беспроводного подключения устройство получает питание от аккумулятора, который не нуждается в подзарядке на протяжении как минимум 90 ч работы.



Теги товара: Asus rog

Отзывы о товаре Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION BLK (90MP02W0-BMUA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Габариты (ШxВxД), мм
39.6x127.5x63.7
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition [90MP02W0-BMUA00] с черным корпусом симметричного дизайна одинаково удобна для удержания/перемещения как правой, так и левой рукой. Устройство ввода со стильной подсветкой на RGB-светодиодах допускает настройку чувствительности оптического датчика в диапазоне 100-36000 dpi. Для точного выбора оптимального уровня разрешения светодиодного сенсора на корпусе мыши предусмотрен специальный переключатель. Для подключения геймерской компьютерной мыши ASUS ROG Harpe Ace Aim Lab Edition [90MP02W0-BMUA00] к ПК или ноутбуку можно использовать Bluetooth или радиоканал, так и отсоединяемый кабель. При выборе беспроводного подключения устройство получает питание от аккумулятора, который не нуждается в подзарядке на протяжении как минимум 90 ч работы.


Теги товара: Asus rog
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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