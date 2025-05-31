Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White
Классическая 6-кнопочная конструкция мыши обеспечивает комфорт и точность движений во время исследования территорий, чтения заклинаний и разработки стратегий игры. С помощью ПО Logitech G HUB можно назначать внутриигровые команды, контролировать процесс управления системой и выполнять настройку функциональных клавиш, что значительно упростит игровой процесс. Оцените высокую точность перемещения и превосходную чувствительность курсора, которые обеспечивает датчик игрового класса. Используя функцию настройки чувствительности, можно задать необходимый уровень в пределах от 200 до 8000 точек на дюйм. ПО Logitech G HUB позволяет создать до 5 предустановок.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Достоинства:
Комментарий:
Мышка работает отлично, подключилась к ОП, всё работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Уф, впечатление шикарное, хорошая мышь за свои деньги, как по мне она идеальна для игр, да ещё и в Logitech хорошая точная настройка есть. Я был очень приятно был удивлен ценнику, ведь он не соизмерим с качеством:) Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, долго пользуюсь
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная, оригинальная мышка. За свои деньги вообще топ
Достоинства:
Комментарий:
По ощущениям похожа на оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличная, просто рекомендую. Очень удобная, давно пользуюсь.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. В руке лежит удобно
Достоинства:
Комментарий:
Сама мышка классная, но для моей руки показалась маленькой. Возможно надо просто привыкнуть. Отдал жене, ей как раз.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, качественная мышь, но мне не понравилась, т.к. отвык от звука нажатий, на этой модели звук нажатия кнопок сильно выражен
Достоинства:
Комментарий:
классная мышка, мужу понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая. работает отлично. переключение скорости можно настроить в приложении как и подсветку и назначение некоторых кнопок
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло пришло очень хорошо упаковано спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Мышь хорошая. Сенсор прекрасный. В руке лежит удобно (в этом деле конечно каждый под себя смотрит), но думаю большинству будет очень удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь как мышь. При ежедневном использовании ресурс исчерпывается через год (примерно).
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличного качества, отклик как и заявлено очень хороший и быстрый.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь подходит для MaBook Air 13 inch. Ноут распознал сразу, даже без установки приложения. Для подключения потребуется переходник usb-type с. Пока что работает без проблем. Приложение не устанавливала, настройки мыши не регулировала, тк пока настройки устраивают
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая мышь. Очень нравится этот бренд и как всегда все на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
хароший подарок сыну, юзает ее уже месяц ,все топ работает как нада.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, все устраивает. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Мышка классная! Очень нравится. В программе определяется как оригинальная. Коробка в китайских иероглифах, но ничего в принципе страшного нет. Для меня минус, если только то, что провод не в оплётке. Обращайте на это внимание, если это Вам так необходимо. Спасибо продавцу за хорошую мышку;)
Достоинства:
Комментарий:
Удабная мышь, приятное звучание, длинный провод, задержки нет
Достоинства:
Комментарий:
Как товар всё отлично, рабочая. Как мышь: это самая, кажется, популярная модель. Я её у всех вижу, даже в фильмах. Очень удобная мышь, не большая, не маленькая. Эту взяла на замену такой же, у старой колёсико сломалось, но до этого долго работала.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, пользуюсь уже около месяца и качество соответсвует цене.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, товар соответствует ожиданиям.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, оригинал, удобно лежит в руке, сенсер не срывает! Советую!
Достоинства:
Комментарий:
расстраивает отношение продавца к своему же товару,пришел совсем не упакован,без элементарного пакета ,в заводской картонной упаковке и естественно она порвана,помята. к самому товару претензий нет.надеюсь будит работать
Достоинства:
Комментарий:
мышка очень хорошая и удобная, советую
Достоинства:
Комментарий:
Яркая,красивая и работает уже 3 месяца
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев, пока работает. Обычная мышка, небольшая, легкая
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка превосходная советую всем
Достоинства:
Комментарий:
мышка отличная, очень удобная
Достоинства:
Комментарий:
качестная удобная так и кисти так и на ощупь, всем советую имба
Отзывы о товаре Мышь Logitech G102 LightSync Gaming White
Достоинства:
Комментарий:
Мышка работает отлично, подключилась к ОП, всё работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Уф, впечатление шикарное, хорошая мышь за свои деньги, как по мне она идеальна для игр, да ещё и в Logitech хорошая точная настройка есть. Я был очень приятно был удивлен ценнику, ведь он не соизмерим с качеством:) Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, долго пользуюсь
Достоинства:
Комментарий:
Нормальная, оригинальная мышка. За свои деньги вообще топ
Достоинства:
Комментарий:
По ощущениям похожа на оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличная, просто рекомендую. Очень удобная, давно пользуюсь.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка. В руке лежит удобно
Достоинства:
Комментарий:
Сама мышка классная, но для моей руки показалась маленькой. Возможно надо просто привыкнуть. Отдал жене, ей как раз.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, качественная мышь, но мне не понравилась, т.к. отвык от звука нажатий, на этой модели звук нажатия кнопок сильно выражен
Достоинства:
Комментарий:
классная мышка, мужу понравилась
Достоинства:
Комментарий:
Мышка хорошая. работает отлично. переключение скорости можно настроить в приложении как и подсветку и назначение некоторых кнопок
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло пришло очень хорошо упаковано спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Мышь хорошая. Сенсор прекрасный. В руке лежит удобно (в этом деле конечно каждый под себя смотрит), но думаю большинству будет очень удобная.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь как мышь. При ежедневном использовании ресурс исчерпывается через год (примерно).
Достоинства:
Комментарий:
Мышь отличного качества, отклик как и заявлено очень хороший и быстрый.
Достоинства:
Комментарий:
Мышь подходит для MaBook Air 13 inch. Ноут распознал сразу, даже без установки приложения. Для подключения потребуется переходник usb-type с. Пока что работает без проблем. Приложение не устанавливала, настройки мыши не регулировала, тк пока настройки устраивают
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая мышь. Очень нравится этот бренд и как всегда все на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
хароший подарок сыну, юзает ее уже месяц ,все топ работает как нада.
Достоинства:
Комментарий:
работает хорошо, все устраивает. спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Мышка классная! Очень нравится. В программе определяется как оригинальная. Коробка в китайских иероглифах, но ничего в принципе страшного нет. Для меня минус, если только то, что провод не в оплётке. Обращайте на это внимание, если это Вам так необходимо. Спасибо продавцу за хорошую мышку;)
Достоинства:
Комментарий:
Удабная мышь, приятное звучание, длинный провод, задержки нет
Достоинства:
Комментарий:
Как товар всё отлично, рабочая. Как мышь: это самая, кажется, популярная модель. Я её у всех вижу, даже в фильмах. Очень удобная мышь, не большая, не маленькая. Эту взяла на замену такой же, у старой колёсико сломалось, но до этого долго работала.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, пользуюсь уже около месяца и качество соответсвует цене.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, товар соответствует ожиданиям.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышка, оригинал, удобно лежит в руке, сенсер не срывает! Советую!
Достоинства:
Комментарий:
расстраивает отношение продавца к своему же товару,пришел совсем не упакован,без элементарного пакета ,в заводской картонной упаковке и естественно она порвана,помята. к самому товару претензий нет.надеюсь будит работать
Достоинства:
Комментарий:
мышка очень хорошая и удобная, советую
Достоинства:
Комментарий:
Яркая,красивая и работает уже 3 месяца
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев, пока работает. Обычная мышка, небольшая, легкая
Достоинства:
Комментарий:
отличная мышка превосходная советую всем
Достоинства:
Комментарий:
мышка отличная, очень удобная
Достоинства:
Комментарий:
качестная удобная так и кисти так и на ощупь, всем советую имба