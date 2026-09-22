Мышь Оклик 900GMW белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Оклик 900GMW белый
Игровая мышь Оклик 900GMW объединяет новые технологии и удобный дизайн, обеспечивая комфорт и точность во время игр. Подключение возможно, как беспроводным способом через Bluetooth 5.1 или USB-A ресивер с частотой 2.4 ГГц, что дает свободу передвижения в радиусе до 10 метров, так и в проводном режиме. Кабель оснащен прочной оплеткой, позолоченным коннектором и ферритовым фильтром, что минимизирует помехи при подключении по проводу. Высокоточный сенсор Pixart 3395 с диапазоном DPI от 1200 до 26000 передает каждое движение без задержек. Частота опроса 1000 Гц и ускорение 50G гарантируют мгновенный отклик и плавность перемещения курсора. Благодаря ресурсу в 50 миллионов нажатий, мышь выдерживает интенсивные игровые нагрузки, что важно для профессиональных геймеров. Легкий корпус весом 90 граммов снижает нагрузку на руку, а сменные магнитные боковые панели адаптируют устройство под различные стили использования. Дополнительная панель с перфорацией в виде сот уменьшает вес мыши и способствует естественной вентиляции, что удобно для игроков, использующих ладонный хват. Матовое покрытие Soft Touch предотвращает скольжение ладони, а прорезиненное колесо прокрутки делает работу с интерфейсом более удобной. Тефлоновые ножки снижают трение и обеспечивают плавное скольжение, уменьшая нагрузку на запястье. RGB-подсветка с девятью режимами, тремя уровнями яркости и пятью скоростями смены цветов позволяет создать уникальную атмосферу на рабочем месте или в игровой зоне. Интенсивность свечения и скорость смены цветов можно регулировать, адаптируя под личные предпочтения. Мышь оснащена шестью программируемыми кнопками, которые можно настроить через фирменное программное обеспечение. ПО доступно на официальном сайте производителя и помогает адаптировать управление под игровые сценарии. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 70 часов автономной работы, а полная зарядка занимает 2 часа, позволяя быстро восстановить заряд и продолжить игру без перерывов.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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