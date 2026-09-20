Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech Signature M650 графит (910-006253)
Мышь беспроводная Logitech Signature M650 черная [910-006253] – удобное устройство для хвата правой рукой с лаконичным черным корпусом. Эргономичный дизайн удобен для удержания детской или взрослой ладонью, дополнен резиновыми накладками по бокам. Благодаря шумоподавлению 90% вы не будете раздражать окружающих звонкими кликами при активной работе с мышкой. Устройство Logitech Signature M650 с пятью кнопками позволяет настроить сочетания клавиш для быстрого копирования, вставки и прочих опций. Скролл с технологией SmartWheel гарантирует быструю и удобную прокрутку файлов и web-страниц. Одной пальчиковой батарейки хватит на 2 года работы с подключением через USB-приемник или Bluetooth Low Energy.
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Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, для дизайнеров
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