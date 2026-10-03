Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Asus P518 ROG STRIX IMPACT III (90MP0300-BMUA00)
Мышь проводная ASUS ROG Strix Impact III будет хорошо смотреться на компьютерном столе благодаря классическому черному цвету корпуса со встроенной RGB-подсветкой. Для комфортного прохождения любых игр модель имеет пять кнопок с поддержкой их программирования. Настройте нажатие кнопок таким образом, чтобы при одном клике игровой персонаж выполнял целую последовательность действий. Кнопка смены dpi позволит отрегулировать разрешение датчика до 12000 dpi. Матовый корпус из пластика приятен на ощупь и не собирает на себе отпечатки пальцев. Проводная мышь ASUS ROG Strix Impact III оснащена оптическим светодиодным сенсором PixArt PAW3311 с частотой опроса 1000 Гц для точного позиционирования курсора на экране и моментального перемещения по любой поверхности компьютерного стола. Подключиться к ПК позволит 2-метровый провод, облаченный в тканевую оплетку для защиты от истирания. Форма мыши удобна для хвата правой рукой.
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Теги товара: Asus rog
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Теги товара: Asus rog
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