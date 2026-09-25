Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G304 Lightspeed синий (910-006018)
Мышь беспроводная Logitech G304 LIGHTSPEED, обладающая стильной синей расцветкой корпуса с яркими бирюзовыми вставками, получила в свое оснащение высокопроизводительную и надежную «начинку». В основе безупречного функционирования этого манипулятора лежит оптический светодиодный сенсор HERO с изменяемой чувствительностью (вплоть до 12000 dpi) и частотой опроса 1000 Гц. Курсор будет молниеносно перемещаться по экрану вслед за движениями мыши по компьютерному столу, став продолжением вашей руки. На корпусе располагается шесть кнопок, включая боковые клавиши вперед/назад и кнопку смены разрешения датчика. Поддерживается возможность их программирования для еще большего удобства при работе в различных приложениях. За счет симметричной формы корпуса беспроводную мышь Logitech G304 LIGHTSPEED может приобрести как правша, так и левша. На ярком корпусе из матового пластика практически незаметны отпечатки пальцев, за счет чего манипулятор всегда выглядит безупречно. Комплектный ресивер обеспечивает стабильное беспроводное соединение с компьютером по радиоканалу с дальностью действия 10 метров.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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