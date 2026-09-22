Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729438
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Описание товара Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124)
Представляем вашему вниманию инновационную мышь от бренда JLab, специально разработанную для комфортной работы с персональным компьютером. Эта стильная и функциональная мышь предлагает гибкость выбора типа подключения: она поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение посредством Bluetooth, обеспечивая радиус действия до 10 метров.
С черным цветом корпуса и эргономичным дизайном для правой руки, данная мышь гарантирует удобство и надежность в использовании. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, обеспечивая точность и плавность при работе.
С весом в 137 грамм, мышь обладает устойчивостью, необходимой для комфортного использования. Она питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек и обеспечивает длительное время автономной работы.
Эта мышь от JLab станет надежным и стильным дополнением к вашему рабочему месту, обеспечивая высокую производительность и комфорт во время работы.
Представляем вашему вниманию инновационную мышь от бренда JLab, специально разработанную для комфортной работы с персональным компьютером. Эта стильная и функциональная мышь предлагает гибкость выбора типа подключения: она поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение посредством Bluetooth, обеспечивая радиус действия до 10 метров.
С черным цветом корпуса и эргономичным дизайном для правой руки, данная мышь гарантирует удобство и надежность в использовании. Устройство оснащено оптическим сенсором с разрешением 2400 dpi, обеспечивая точность и плавность при работе.
С весом в 137 грамм, мышь обладает устойчивостью, необходимой для комфортного использования. Она питается от встроенного аккумулятора, что избавляет от необходимости частой замены батареек и обеспечивает длительное время автономной работы.
Эта мышь от JLab станет надежным и стильным дополнением к вашему рабочему месту, обеспечивая высокую производительность и комфорт во время работы.
Мышь Jlab Epic Mouse (IEUMEPICMOUSERBLK124) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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