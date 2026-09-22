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Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) купить с доставкой в Москве
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Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10)

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Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 1
Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 2
Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 3
Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 4
Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 5
Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 6
Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 7
Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 1
  • Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 2
  • Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 3
  • Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 4
  • Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 5
  • Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 6
  • Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 7
  • Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729909
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
37x117x63
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
270

Описание товара Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10)

Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Harpe Ace Mini Gaming Mouse [90MP03Z0-BMUA10] с белым корпусом симметричного дизайна одинаково удобна для удержания/перемещения как правой, так и левой рукой. Устройство ввода со стильной подсветкой на RGB-светодиодах допускает настройку чувствительности оптического датчика в диапазоне 100-42000 dpi. Для точного выбора оптимального уровня разрешения светодиодного сенсора на корпусе мыши предусмотрен специальный переключатель.

Отзывы о товаре Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
42000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
2
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
37x117x63
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Harpe Ace Mini Gaming Mouse [90MP03Z0-BMUA10] с белым корпусом симметричного дизайна одинаково удобна для удержания/перемещения как правой, так и левой рукой. Устройство ввода со стильной подсветкой на RGB-светодиодах допускает настройку чувствительности оптического датчика в диапазоне 100-42000 dpi. Для точного выбора оптимального уровня разрешения светодиодного сенсора на корпусе мыши предусмотрен специальный переключатель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь ASUS ROG HARPE ACE MINI White (90MP03Z0-BMUA10) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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