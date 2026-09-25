Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727314
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Описание товара Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451)
Представляем вашему вниманию универсальную мышь Logitech — идеальное сочетание стиля, функциональности и передовых технологий. Эта черная беспроводная мышь предназначена для правой руки и отличается эргономичным дизайном, обеспечивающим комфорт даже при длительной работе.
Снабженная встроенным аккумулятором, мышь избавляет вас от необходимости часто заменять батарейки. Подключение осуществляется через радиоканал, Bluetooth или USB Type-A, что позволяет использовать устройство с различными устройствами на расстоянии до 10 метров. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает высокую точность и плавность перемещения курсора, подходя как для рабочих задач, так и для развлечений.
Весом всего 135 г, мышь Logitech достаточно легкая, чтобы её было удобно переносить и использовать в любых условиях. Хотя она и не оснащена бесшумными кнопками, её четкий отклик и долговечность гарантируют длительное и надежное использование. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и многофункциональное устройство для ежедневного использования.
Представляем вашему вниманию универсальную мышь Logitech — идеальное сочетание стиля, функциональности и передовых технологий. Эта черная беспроводная мышь предназначена для правой руки и отличается эргономичным дизайном, обеспечивающим комфорт даже при длительной работе.
Снабженная встроенным аккумулятором, мышь избавляет вас от необходимости часто заменять батарейки. Подключение осуществляется через радиоканал, Bluetooth или USB Type-A, что позволяет использовать устройство с различными устройствами на расстоянии до 10 метров. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает высокую точность и плавность перемещения курсора, подходя как для рабочих задач, так и для развлечений.
Весом всего 135 г, мышь Logitech достаточно легкая, чтобы её было удобно переносить и использовать в любых условиях. Хотя она и не оснащена бесшумными кнопками, её четкий отклик и долговечность гарантируют длительное и надежное использование. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и многофункциональное устройство для ежедневного использования.
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