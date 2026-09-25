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Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451)

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Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 1
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 2
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 3
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 4
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 5
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 6
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 7
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 8
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 9
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 10
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 11
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 12
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 13
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 14
Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 1
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 2
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 3
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 4
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 5
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 6
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 7
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 8
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 9
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 10
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 11
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 12
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 13
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 14
  • Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727314
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451)

Представляем вашему вниманию универсальную мышь Logitech — идеальное сочетание стиля, функциональности и передовых технологий. Эта черная беспроводная мышь предназначена для правой руки и отличается эргономичным дизайном, обеспечивающим комфорт даже при длительной работе. Снабженная встроенным аккумулятором, мышь избавляет вас от необходимости часто заменять батарейки. Подключение осуществляется через радиоканал, Bluetooth или USB Type-A, что позволяет использовать устройство с различными устройствами на расстоянии до 10 метров. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает высокую точность и плавность перемещения курсора, подходя как для рабочих задач, так и для развлечений. Весом всего 135 г, мышь Logitech достаточно легкая, чтобы её было удобно переносить и использовать в любых условиях. Хотя она и не оснащена бесшумными кнопками, её четкий отклик и долговечность гарантируют длительное и надежное использование. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и многофункциональное устройство для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Мышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию универсальную мышь Logitech — идеальное сочетание стиля, функциональности и передовых технологий. Эта черная беспроводная мышь предназначена для правой руки и отличается эргономичным дизайном, обеспечивающим комфорт даже при длительной работе. Снабженная встроенным аккумулятором, мышь избавляет вас от необходимости часто заменять батарейки. Подключение осуществляется через радиоканал, Bluetooth или USB Type-A, что позволяет использовать устройство с различными устройствами на расстоянии до 10 метров. Оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает высокую точность и плавность перемещения курсора, подходя как для рабочих задач, так и для развлечений. Весом всего 135 г, мышь Logitech достаточно легкая, чтобы её было удобно переносить и использовать в любых условиях. Хотя она и не оснащена бесшумными кнопками, её четкий отклик и долговечность гарантируют длительное и надежное использование. Эта модель станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное и многофункциональное устройство для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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