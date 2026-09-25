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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727610
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Описание товара Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960)
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT приковывает взгляды сочной розовой расцветкой корпуса. Однако, помимо необычного дизайна, эта модель может похвастаться высокой чувствительностью, удобным хватом и расширенным функционалом, в результате чего она отлично подойдет для решения любых задач за компьютером, а также для прохождения игр. Манипулятор в процессе своего создания был доведен до совершенства благодаря участию профессиональных киберспортсменов в его разработке. Тефлоновое покрытие ножек позволяет мыши безупречно скользить по любому покрытию. За счет облегченного аккумулятора вес манипулятора не превышает 63 г. Беспроводная мышь Logitech PRO X SUPERLIGHT быстро синхронизируется с компьютером после того, как вы подключите в его USB-порт комплектный ресивер. При этом операционная система не потребует от пользователя установки специализированного софта и сразу распознает устройство как манипулятор. Емкости источника питания модели хватает на 70 часов непрерывной работы. Симметричная форма корпуса, изготовленного из немаркого матового пластика, способствует комфорту при хвате как правой, так и левой рукой.
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT приковывает взгляды сочной розовой расцветкой корпуса. Однако, помимо необычного дизайна, эта модель может похвастаться высокой чувствительностью, удобным хватом и расширенным функционалом, в результате чего она отлично подойдет для решения любых задач за компьютером, а также для прохождения игр. Манипулятор в процессе своего создания был доведен до совершенства благодаря участию профессиональных киберспортсменов в его разработке. Тефлоновое покрытие ножек позволяет мыши безупречно скользить по любому покрытию. За счет облегченного аккумулятора вес манипулятора не превышает 63 г. Беспроводная мышь Logitech PRO X SUPERLIGHT быстро синхронизируется с компьютером после того, как вы подключите в его USB-порт комплектный ресивер. При этом операционная система не потребует от пользователя установки специализированного софта и сразу распознает устройство как манипулятор. Емкости источника питания модели хватает на 70 часов непрерывной работы. Симметричная форма корпуса, изготовленного из немаркого матового пластика, способствует комфорту при хвате как правой, так и левой рукой.
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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