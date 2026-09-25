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Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960)

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Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 1
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 2
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 3
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 4
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 5
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 6
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 7
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 8
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 9
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 10
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 11
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 12
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 13
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 14
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 15
Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 1
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 2
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 3
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 4
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 5
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 6
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 7
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 8
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 9
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 10
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 11
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 12
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 13
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 14
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 15
  • Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727610
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
383

Описание товара Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960)

Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT приковывает взгляды сочной розовой расцветкой корпуса. Однако, помимо необычного дизайна, эта модель может похвастаться высокой чувствительностью, удобным хватом и расширенным функционалом, в результате чего она отлично подойдет для решения любых задач за компьютером, а также для прохождения игр. Манипулятор в процессе своего создания был доведен до совершенства благодаря участию профессиональных киберспортсменов в его разработке. Тефлоновое покрытие ножек позволяет мыши безупречно скользить по любому покрытию. За счет облегченного аккумулятора вес манипулятора не превышает 63 г. Беспроводная мышь Logitech PRO X SUPERLIGHT быстро синхронизируется с компьютером после того, как вы подключите в его USB-порт комплектный ресивер. При этом операционная система не потребует от пользователя установки специализированного софта и сразу распознает устройство как манипулятор. Емкости источника питания модели хватает на 70 часов непрерывной работы. Симметричная форма корпуса, изготовленного из немаркого матового пластика, способствует комфорту при хвате как правой, так и левой рукой.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
розовый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
радиоканал
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
40x125x63.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech PRO X SUPERLIGHT приковывает взгляды сочной розовой расцветкой корпуса. Однако, помимо необычного дизайна, эта модель может похвастаться высокой чувствительностью, удобным хватом и расширенным функционалом, в результате чего она отлично подойдет для решения любых задач за компьютером, а также для прохождения игр. Манипулятор в процессе своего создания был доведен до совершенства благодаря участию профессиональных киберспортсменов в его разработке. Тефлоновое покрытие ножек позволяет мыши безупречно скользить по любому покрытию. За счет облегченного аккумулятора вес манипулятора не превышает 63 г. Беспроводная мышь Logitech PRO X SUPERLIGHT быстро синхронизируется с компьютером после того, как вы подключите в его USB-порт комплектный ресивер. При этом операционная система не потребует от пользователя установки специализированного софта и сразу распознает устройство как манипулятор. Емкости источника питания модели хватает на 70 часов непрерывной работы. Симметричная форма корпуса, изготовленного из немаркого матового пластика, способствует комфорту при хвате как правой, так и левой рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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