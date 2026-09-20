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Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) купить с доставкой в Москве
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Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10)

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Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото 1
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото 2
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото 3
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото 4
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото 5
Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото 1
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото 2
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото 3
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото 4
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото 5
  • Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653775
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
64х40х128
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х7
Вес, г.
290

Описание товара Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10)

ROG Harpe Ace Aim Lab Edition — это ультралёгкая беспроводная игровая мышь весом 54 грамма. Она оснащена оптическим сенсором ROG AimPoint с разрешением 36 000 DPI, беспроводной технологией ROG SpeedNova и тремя интерфейсами подключения. Мышь оборудована микропереключателями ROG и пятью программируемыми кнопками. Также предусмотрена возможность оптимизации настроек с помощью Aim Lab Settings Optimizer. Эта мышь прошла тщательное тестирование с участием ведущих киберспортсменов, что позволило создать продукт, идеально подходящий для их нужд и требований. Приложение Aim Lab Settings Optimizer анализирует игровые данные и предлагает оптимальные настройки для улучшения производительности. Мышь имеет невероятно легкий вес в 54 грамма благодаря использованию передовых инженерных решений и инновационных материалов. Новый оптический сенсор ROG AimPoint обеспечивает высочайшую точность с разрешением 36000 точек на дюйм и минимальным отклонением менее 1%. Мышь поддерживает три типа подключения: проводное USB, радиоинтерфейс 2,4 ГГц с низкой задержкой и Bluetooth с возможностью сопряжения до трех устройств одновременно. Технология ROG SpeedNova обеспечивает стабильное беспроводное подключение с низкой задержкой и оптимизированным энергопотреблением при использовании радиоинтерфейса 2,4 ГГц. Основные параметры мыши можно легко настроить, нажимая на кнопки в определенных комбинациях. Микропереключатели ROG обеспечивают стабильное усилие нажатия и долгий срок службы до 70 миллионов щелчков. Противоскользящая лента обеспечивает надежный хват и добавляет стильный вид устройству. Мышь оснащена кабелем ROG Paracord и тефлоновыми ножками для плавного и легкого скольжения.



Теги товара: Для левшей, Белые, Asus rog

Отзывы о товаре Мышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMUA10)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Длина провода, м
2
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
64х40х128
Страна производитель
Китай
Описание
ROG Harpe Ace Aim Lab Edition — это ультралёгкая беспроводная игровая мышь весом 54 грамма. Она оснащена оптическим сенсором ROG AimPoint с разрешением 36 000 DPI, беспроводной технологией ROG SpeedNova и тремя интерфейсами подключения. Мышь оборудована микропереключателями ROG и пятью программируемыми кнопками. Также предусмотрена возможность оптимизации настроек с помощью Aim Lab Settings Optimizer. Эта мышь прошла тщательное тестирование с участием ведущих киберспортсменов, что позволило создать продукт, идеально подходящий для их нужд и требований. Приложение Aim Lab Settings Optimizer анализирует игровые данные и предлагает оптимальные настройки для улучшения производительности. Мышь имеет невероятно легкий вес в 54 грамма благодаря использованию передовых инженерных решений и инновационных материалов. Новый оптический сенсор ROG AimPoint обеспечивает высочайшую точность с разрешением 36000 точек на дюйм и минимальным отклонением менее 1%. Мышь поддерживает три типа подключения: проводное USB, радиоинтерфейс 2,4 ГГц с низкой задержкой и Bluetooth с возможностью сопряжения до трех устройств одновременно. Технология ROG SpeedNova обеспечивает стабильное беспроводное подключение с низкой задержкой и оптимизированным энергопотреблением при использовании радиоинтерфейса 2,4 ГГц. Основные параметры мыши можно легко настроить, нажимая на кнопки в определенных комбинациях. Микропереключатели ROG обеспечивают стабильное усилие нажатия и долгий срок службы до 70 миллионов щелчков. Противоскользящая лента обеспечивает надежный хват и добавляет стильный вид устройству. Мышь оснащена кабелем ROG Paracord и тефлоновыми ножками для плавного и легкого скольжения.


Теги товара: Для левшей, Белые, Asus rog
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Отзывы


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