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Мышь A4Tech Bloody W70 Max Stone Black купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Bloody W70 Max Stone Black

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Мышь A4Tech Bloody W70 Max Stone Black - фото 1
Мышь A4Tech Bloody W70 Max Stone Black - фото 2
Мышь A4Tech Bloody W70 Max Stone Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь A4Tech Bloody W70 Max Stone Black - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody W70 Max Stone Black - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody W70 Max Stone Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 493010
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х6
Вес, г.
300

Описание товара Мышь A4Tech Bloody W70 Max Stone Black

Мышь A4Tech Bloody W70 Max создана для того, чтобы дать вам преимущество в интенсивной игре. С ее помощью вы можете реагировать быстрее и всегда быть на шаг впереди противников. Благодаря профессиональному сенсору с характеристиками 10000 CPI, 8000 FPS, 250 IPS и ускорением 35g, мышь A4Tech Bloody W70 Max обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции.



Теги товара: A4Tech Bloody

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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь A4Tech Bloody W70 Max создана для того, чтобы дать вам преимущество в интенсивной игре. С ее помощью вы можете реагировать быстрее и всегда быть на шаг впереди противников. Благодаря профессиональному сенсору с характеристиками 10000 CPI, 8000 FPS, 250 IPS и ускорением 35g, мышь A4Tech Bloody W70 Max обеспечивает точность и управляемость там, где нужна быстрота реакции.


Теги товара: A4Tech Bloody
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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