Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA)
A4TECH представляет высококачественную игровую мышь, идеально подходящую для самых требовательных геймеров. Эта проводная мышь оснащена интерфейсом подключения USB Type-A и 1.8-метровым кабелем, обеспечивающим надежное и стабильное соединение с вашим ПК. Оптический сенсор позволяет добиться впечатляющего разрешения в 12000 dpi, что обеспечивает высокую точность и скорость отклика в играх. Эргономичный дизайн устройства специально адаптирован для правой руки, обеспечивая комфорт даже при длительных игровых сессиях. Мышь весит всего 122 грамма, что делает её манёвренной и удобной в использовании. Стильный белый цвет корпуса добавляет изыска вашему игровому сетапу, гармонично вписываясь в любой интерьер. Будучи разработанной специально для геймеров, эта модель от A4TECH гарантирует долговечность и надёжность в эксплуатации, обеспечивая вас всем необходимым для захватывающих игровых побед.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Розовые, для дизайнеров, Asus rog
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, Белые, игровые Logitech
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