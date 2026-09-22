Top.Mail.Ru
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 1
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 2
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 3
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 4
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 5
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 6
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 7
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 8
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 9
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 10
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 11
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 12
Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 1
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 2
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 3
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 4
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 5
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 6
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 7
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 8
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 9
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 10
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 11
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 12
  • Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729645
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х4
Вес, г.
250

Описание товара Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA)

A4TECH представляет высококачественную игровую мышь, идеально подходящую для самых требовательных геймеров. Эта проводная мышь оснащена интерфейсом подключения USB Type-A и 1.8-метровым кабелем, обеспечивающим надежное и стабильное соединение с вашим ПК. Оптический сенсор позволяет добиться впечатляющего разрешения в 12000 dpi, что обеспечивает высокую точность и скорость отклика в играх. Эргономичный дизайн устройства специально адаптирован для правой руки, обеспечивая комфорт даже при длительных игровых сессиях. Мышь весит всего 122 грамма, что делает её манёвренной и удобной в использовании. Стильный белый цвет корпуса добавляет изыска вашему игровому сетапу, гармонично вписываясь в любой интерьер. Будучи разработанной специально для геймеров, эта модель от A4TECH гарантирует долговечность и надёжность в эксплуатации, обеспечивая вас всем необходимым для захватывающих игровых побед.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
A4TECH представляет высококачественную игровую мышь, идеально подходящую для самых требовательных геймеров. Эта проводная мышь оснащена интерфейсом подключения USB Type-A и 1.8-метровым кабелем, обеспечивающим надежное и стабильное соединение с вашим ПК. Оптический сенсор позволяет добиться впечатляющего разрешения в 12000 dpi, что обеспечивает высокую точность и скорость отклика в играх. Эргономичный дизайн устройства специально адаптирован для правой руки, обеспечивая комфорт даже при длительных игровых сессиях. Мышь весит всего 122 грамма, что делает её манёвренной и удобной в использовании. Стильный белый цвет корпуса добавляет изыска вашему игровому сетапу, гармонично вписываясь в любой интерьер. Будучи разработанной специально для геймеров, эта модель от A4TECH гарантирует долговечность и надёжность в эксплуатации, обеспечивая вас всем необходимым для захватывающих игровых побед.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь A4Tech Bloody L65 Max белый/рисунок (L65 MAX NARAKA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...