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Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)

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Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199) - фото 1
Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199) - фото 2
Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199) - фото 3
Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199) - фото 4
Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25000
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199) - фото 1
  • Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199) - фото 2
  • Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199) - фото 3
  • Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199) - фото 4
  • Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727408
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)
5 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25000
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
190

Описание товара Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)

Мышь Logitech — это превосходный выбор для пользователей, ищущих сочетание функциональности и эстетики. Эта беспроводная мышь подходит для использования как с ноутбуком, так и с любым другим устройством, поддерживающим подключение через радиоканал или Bluetooth. С одной стороны, её лёгкий вес, всего 86 граммов, обеспечивает комфорт при длительном использовании, с другой — её черный цвет придаёт устройству элегантный и универсальный вид, который впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Одной из ключевых особенностей этой мыши является её оптический сенсор с разрешением до 25000 dpi, предлагающий высокую точность и мгновенную реакцию на ваши движения. Это делает её идеальным инструментом как для работы, так и для активных игровых сессий. Мышь разработана для удобного хвата как правой, так и левой рукой, обеспечивая эргономичное использование для всех пользователей. Бренд Logitech, известный своим качеством и инновациями в области компьютерной периферии, гарантирует долговечность и надёжность устройства. Эта беспроводная мышь станет незаменимым помощником в повседневной работе, обеспечивая свободу движения и стабильное соединение.

Отзывы о товаре Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ноутбука
Цвет
черный
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25000
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это превосходный выбор для пользователей, ищущих сочетание функциональности и эстетики. Эта беспроводная мышь подходит для использования как с ноутбуком, так и с любым другим устройством, поддерживающим подключение через радиоканал или Bluetooth. С одной стороны, её лёгкий вес, всего 86 граммов, обеспечивает комфорт при длительном использовании, с другой — её черный цвет придаёт устройству элегантный и универсальный вид, который впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Одной из ключевых особенностей этой мыши является её оптический сенсор с разрешением до 25000 dpi, предлагающий высокую точность и мгновенную реакцию на ваши движения. Это делает её идеальным инструментом как для работы, так и для активных игровых сессий. Мышь разработана для удобного хвата как правой, так и левой рукой, обеспечивая эргономичное использование для всех пользователей. Бренд Logitech, известный своим качеством и инновациями в области компьютерной периферии, гарантирует долговечность и надёжность устройства. Эта беспроводная мышь станет незаменимым помощником в повседневной работе, обеспечивая свободу движения и стабильное соединение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199) - по цене 5220 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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