Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)
Мышь Logitech — это превосходный выбор для пользователей, ищущих сочетание функциональности и эстетики. Эта беспроводная мышь подходит для использования как с ноутбуком, так и с любым другим устройством, поддерживающим подключение через радиоканал или Bluetooth. С одной стороны, её лёгкий вес, всего 86 граммов, обеспечивает комфорт при длительном использовании, с другой — её черный цвет придаёт устройству элегантный и универсальный вид, который впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Одной из ключевых особенностей этой мыши является её оптический сенсор с разрешением до 25000 dpi, предлагающий высокую точность и мгновенную реакцию на ваши движения. Это делает её идеальным инструментом как для работы, так и для активных игровых сессий. Мышь разработана для удобного хвата как правой, так и левой рукой, обеспечивая эргономичное использование для всех пользователей. Бренд Logitech, известный своим качеством и инновациями в области компьютерной периферии, гарантирует долговечность и надёжность устройства. Эта беспроводная мышь станет незаменимым помощником в повседневной работе, обеспечивая свободу движения и стабильное соединение.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Для левшей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Белые, Розовые, для дизайнеров, игровые Logitech
Теги товара: С bluetooth, Для ноутбука, Для левшей
Отзывы о товаре Мышь Logitech G309 Lightspeed Black (910-007199)