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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727311
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Описание товара Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White
Представляем вам игровую мышь Asus — идеальное сочетание технологий и стиля для настоящих геймеров. Эта мышь весит всего 79 граммов, что обеспечивает лёгкость и комфортное управление даже в длительных игровых сессиях. Благодаря поддержке сразу нескольких интерфейсов подключения — радиоканала, Bluetooth и USB Type-A — вы можете выбирать наиболее удобный для вас способ взаимодействия.
Оснащённая высокоточным оптическим сенсором с разрешением 36000 dpi, эта мышь обеспечивает невероятную точность и оперативный отклик в любых играх. Белый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет вас от необходимости регулярной замены батареек и обеспечивает большую свободу действий.
Мышь Asus предлагает пользователям максимальные удобства: она предназначена для ПК и подходит для хвата правой рукой. Возможность как проводного, так и беспроводного подключения с радиусом действия до 10 метров делает её универсальным выбором для любого геймера. Выбирая мышь Asus, вы получаете надёжного помощника в игровых баталиях и ежедневной работе за компьютером.
Представляем вам игровую мышь Asus — идеальное сочетание технологий и стиля для настоящих геймеров. Эта мышь весит всего 79 граммов, что обеспечивает лёгкость и комфортное управление даже в длительных игровых сессиях. Благодаря поддержке сразу нескольких интерфейсов подключения — радиоканала, Bluetooth и USB Type-A — вы можете выбирать наиболее удобный для вас способ взаимодействия.
Оснащённая высокоточным оптическим сенсором с разрешением 36000 dpi, эта мышь обеспечивает невероятную точность и оперативный отклик в любых играх. Белый цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора, что избавляет вас от необходимости регулярной замены батареек и обеспечивает большую свободу действий.
Мышь Asus предлагает пользователям максимальные удобства: она предназначена для ПК и подходит для хвата правой рукой. Возможность как проводного, так и беспроводного подключения с радиусом действия до 10 метров делает её универсальным выбором для любого геймера. Выбирая мышь Asus, вы получаете надёжного помощника в игровых баталиях и ежедневной работе за компьютером.
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA11) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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