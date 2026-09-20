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Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033) купить с доставкой в Москве
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Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033)

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Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033) - фото 1
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Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033) - фото 5
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Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033) - фото 7
Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033) - фото 8
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Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033) - фото 19
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Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033) - фото 21
Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033) - фото 22
Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033) - фото 23
Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033) - фото 24
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Bluetooth
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  • Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033) - фото 33
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540603
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
127.6 х 68.2 х 42.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
275

Описание товара Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033)

Мышь Lenovo — это универсальное устройство, идеально подходящее как для повседневного использования, так и для гейминга. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 16000 dpi, что обеспечивает точное и быстрое реагирование на ваши движения. Универсальный дизайн позволяет удобно использовать мышь как правой, так и левой рукой, а элегантный белый цвет придаёт устройству стильный вид. Благодаря возможности подключения через Bluetooth и наличию провода длиной 1.8 м, вы можете выбрать наиболее удобный способ использования — проводной или беспроводной, с радиусом действия до 10 метров. Мышь работает от встроенного аккумулятора, что устраняет необходимость частой замены батареек. Мышь весит 107 г, что делает её комфортной для длительных игровых сессий. Хотя устройство не имеет бесшумных кнопок, его эргономичный дизайн и качественные материалы делают использование приятным и эффективным. Lenovo создала эту мышь с учётом разнообразных задач, что делает её подходящей как для работы, так и для игр.

Отзывы о товаре Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
универсальная
Цвет
белый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой и левой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
16000
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Bluetooth
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
127.6 х 68.2 х 42.1
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Lenovo — это универсальное устройство, идеально подходящее как для повседневного использования, так и для гейминга. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 16000 dpi, что обеспечивает точное и быстрое реагирование на ваши движения. Универсальный дизайн позволяет удобно использовать мышь как правой, так и левой рукой, а элегантный белый цвет придаёт устройству стильный вид. Благодаря возможности подключения через Bluetooth и наличию провода длиной 1.8 м, вы можете выбрать наиболее удобный способ использования — проводной или беспроводной, с радиусом действия до 10 метров. Мышь работает от встроенного аккумулятора, что устраняет необходимость частой замены батареек. Мышь весит 107 г, что делает её комфортной для длительных игровых сессий. Хотя устройство не имеет бесшумных кнопок, его эргономичный дизайн и качественные материалы делают использование приятным и эффективным. Lenovo создала эту мышь с учётом разнообразных задач, что делает её подходящей как для работы, так и для игр.
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Отзывы


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