Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь Lenovo Legion M600 белый (GY51C96033)
Мышь Lenovo — это универсальное устройство, идеально подходящее как для повседневного использования, так и для гейминга. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 16000 dpi, что обеспечивает точное и быстрое реагирование на ваши движения. Универсальный дизайн позволяет удобно использовать мышь как правой, так и левой рукой, а элегантный белый цвет придаёт устройству стильный вид. Благодаря возможности подключения через Bluetooth и наличию провода длиной 1.8 м, вы можете выбрать наиболее удобный способ использования — проводной или беспроводной, с радиусом действия до 10 метров. Мышь работает от встроенного аккумулятора, что устраняет необходимость частой замены батареек. Мышь весит 107 г, что делает её комфортной для длительных игровых сессий. Хотя устройство не имеет бесшумных кнопок, его эргономичный дизайн и качественные материалы делают использование приятным и эффективным. Lenovo создала эту мышь с учётом разнообразных задач, что делает её подходящей как для работы, так и для игр.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Для ноутбука, Вертикальные, Розовые, Asus rog, A4Tech Bloody, A4Tech x7, A4Tech xl
Теги товара: Игровые, С bluetooth, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, для дизайнеров, игровые Logitech
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