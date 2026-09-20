Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0)
Мышь Mad Catz — это высококачественное устройство, созданное для обеспечения максимальной точности и комфорта в использовании. С весом всего 115 грамм она идеально сбалансирована для долгих игровых сессий или работы. Эта проводная мышь оснащена интерфейсом подключения USB Type-A и имеет длину провода 1.8 метра, что обеспечивает удобное подключение и свободу движений. Бренд Mad Catz известен своими инновационными решениями, и эта модель не является исключением. Она оснащена оптическим сенсором с разрешением 16000 dpi, что позволяет достичь высокого уровня точности и скорости как в играх, так и во время работы с графическими приложениями. Мышь предназначена для ПК и обладает эргономичным дизайном, разработанным специально для правой руки, обеспечивая удобный и надежный хват. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, устройство обеспечивает тактильное и четкое нажатие, что может быть особенно важно для геймеров и профессиональных пользователей. Классический черный цвет мыши делает ее стильным дополнением к любому рабочему пространству или игровой установке.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитМышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитМышь Logitech MX Vertical GRAPHITE (910-005451)
-
В наличииЦена 6 470 руб.1618 руб. в СплитМышь Logitech G705 LIGHTSPEED - OFF-WHITE (910-006368)
-
В наличииЦена 6 660 руб.1665 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)
-
В наличииЦена 6 750 руб.1688 руб. в СплитМышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676)
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитМышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Bla...
-
В наличииЦена 8 150 руб.2038 руб. в СплитМышь Logitech G Pro X Superlight розовый (910-005960)
-
В наличииЦена 8 410 руб.2103 руб. в СплитМышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884)
-
В наличииЦена 9 360 руб.2340 руб. в СплитМышь Razer DeathAdder V3 Pro черный (RZ01-04630100-R3A1)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь Mad Catz B.A.T. 6+ чёрная (MB05DCINBL000-0)