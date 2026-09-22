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Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223)

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Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 1
Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 2
Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 3
Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 4
Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 5
Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 6
Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 7
Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 8
Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 9
Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 10
Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
  • Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 1
  • Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 2
  • Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 3
  • Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 4
  • Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 5
  • Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 6
  • Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 7
  • Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 8
  • Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 9
  • Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 10
  • Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727487
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
126х86х46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х12х4
Вес, г.
220

Описание товара Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223)

Мышь беспроводная Logitech MX Master 2S точно реагирует на каждое движение, делает взаимодействие с компьютером четким и комфортным. Продуманная эргономика снижает нагрузку на кисть, позволяя полностью сосредоточиться на задачах.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Logitech MX Master 2S black (910-007223)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
7
Интерфейс подключения
Bluetooth, USB Type-A
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
126х86х46
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech MX Master 2S точно реагирует на каждое движение, делает взаимодействие с компьютером четким и комфортным. Продуманная эргономика снижает нагрузку на кисть, позволяя полностью сосредоточиться на задачах.


Теги товара: С bluetooth
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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