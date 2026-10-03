Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб.
В наличии
Код товара: 648735
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
660
Описание товара Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1)
Razer RZ01-03580100-R3M1 – современная амбидекстровая мышь. Её корпус абсолютно симметричный – кнопка для большого пальца есть с двух сторон, поэтому пользоваться манипулятором могут с одинаковым удобством и правши, и левши. Частота опроса этой модели – 8000 Гц. Устройство передаёт сигнал о положении и нажатиях мгновенно и плавно.
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Razer RZ01-03580100-R3M1 – современная амбидекстровая мышь. Её корпус абсолютно симметричный – кнопка для большого пальца есть с двух сторон, поэтому пользоваться манипулятором могут с одинаковым удобством и правши, и левши. Частота опроса этой модели – 8000 Гц. Устройство передаёт сигнал о положении и нажатиях мгновенно и плавно.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - купить по цене 5270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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