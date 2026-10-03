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Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) купить с доставкой в Москве
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Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1)

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Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - фото 1
Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - фото 2
Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - фото 3
Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - фото 4
Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - фото 5
Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
  • Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - фото 1
  • Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - фото 2
  • Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - фото 3
  • Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - фото 4
  • Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - фото 5
  • Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648735
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1)
5 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
660

Описание товара Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1)

Razer RZ01-03580100-R3M1 – современная амбидекстровая мышь. Её корпус абсолютно симметричный – кнопка для большого пальца есть с двух сторон, поэтому пользоваться манипулятором могут с одинаковым удобством и правши, и левши. Частота опроса этой модели – 8000 Гц. Устройство передаёт сигнал о положении и нажатиях мгновенно и плавно.

Отзывы о товаре Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1)




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Мышь
Страна производитель
Китай
Описание
Razer RZ01-03580100-R3M1 – современная амбидекстровая мышь. Её корпус абсолютно симметричный – кнопка для большого пальца есть с двух сторон, поэтому пользоваться манипулятором могут с одинаковым удобством и правши, и левши. Частота опроса этой модели – 8000 Гц. Устройство передаёт сигнал о положении и нажатиях мгновенно и плавно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Razer Viper V3 HyperSpeed (RZ01-04910100-R3M1) - купить по цене 5270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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