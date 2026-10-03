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Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) купить с доставкой в Москве
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Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10)

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Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 1
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 2
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 3
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 4
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 5
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 6
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 7
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 8
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 9
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 10
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 11
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 12
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 13
Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 1
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 2
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 3
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 4
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 5
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 6
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 7
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 8
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 9
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 10
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 11
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 12
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 13
  • Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640514
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Длина провода, м
2
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
39x118x62
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х7
Вес, г.
320

Описание товара Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10)

Благодаря эффектному дизайну мыши беспроводной/проводной ASUS ROG Keris Aimpoint, сочетающему белый цвет корпуса и RGB-подсветку, она будет отлично смотреться рядом с прочей периферией на компьютерном столе. Богатый функционал и 5-кнопочная конструкция позволят использовать устройство не только для повседневной работы за ПК, но и для прохождения игр. Возможность программирования кнопок облегчит гейминг, ведь одним нажатием кнопки можно активировать выполнение игровым персонажем целой последовательности действий. Мыши ASUS ROG Keris Aimpoint не потребуется коврик. Благодаря оптическому светодиодному сенсору ROG AimPoint она способна легко и быстро перемещаться по любой поверхности. Отдельные кнопки позволят выбрать предпочтительное разрешение датчика вплоть до максимального значения 36000 dpi. Благодаря продуманной форме мышь удобна для хвата правой рукой. Чтобы провод длиной 2 м не истирался о край стола, он облачен в тканевую оплетку.



Теги товара: Asus rog

Отзывы о товаре Мышь Asus P709 ROG KERIS WL AIMPOINT WHT (90MP02V0-BMUA10)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
5
Длина провода, м
2
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Габариты (ШxВxД), мм
39x118x62
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря эффектному дизайну мыши беспроводной/проводной ASUS ROG Keris Aimpoint, сочетающему белый цвет корпуса и RGB-подсветку, она будет отлично смотреться рядом с прочей периферией на компьютерном столе. Богатый функционал и 5-кнопочная конструкция позволят использовать устройство не только для повседневной работы за ПК, но и для прохождения игр. Возможность программирования кнопок облегчит гейминг, ведь одним нажатием кнопки можно активировать выполнение игровым персонажем целой последовательности действий. Мыши ASUS ROG Keris Aimpoint не потребуется коврик. Благодаря оптическому светодиодному сенсору ROG AimPoint она способна легко и быстро перемещаться по любой поверхности. Отдельные кнопки позволят выбрать предпочтительное разрешение датчика вплоть до максимального значения 36000 dpi. Благодаря продуманной форме мышь удобна для хвата правой рукой. Чтобы провод длиной 2 м не истирался о край стола, он облачен в тканевую оплетку.


Теги товара: Asus rog
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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