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Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) купить с доставкой в Москве
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Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0)

1 Отзывы
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Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото 1
Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото 2
Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото 3
Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото 4
Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото 5
Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
14
  • Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото 1
  • Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото 2
  • Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото 3
  • Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото 4
  • Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото 5
  • Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 549074
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Характеристики

Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
14
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
87х38х113
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х6
Вес, г.
520

Описание товара Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0)

Мышь беспроводная Mad Catz R.A.T. DWS с эффектным черным корпусом разработана специально для хвата правой рукой. Особенно удобна регулировка веса, снижающая лишнее напряжение с запястья. Контроллер работает от одной пальчиковой батарейки (хватает на 300 ч), а подключается к ПК через USB-ресивер или Bluetooth. Устройство Mad Catz R.A.T. DWS действует безотказно на расстоянии 10 м от прибора. На корпусе вы найдете 14 кнопок, в том числе боковые, 2 колеса прокрутки и отдельную кнопку для смены режима датчика. Поддержка программирования позволит настроить быстрый доступ к горячим командам, чтобы облегчить прохождение игр со сложным управлением.

Отзывы о товаре Мышь Mad Catz R.A.T. DWS чёрная (MR07DHINBL000-0)

Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличная. Удобная, быстрый отклик. Прикупил аккумуляторные батарейки. Единственное софт тормознутый но это не критично. Благодарю продавца



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Mad Catz
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
14
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Габариты (ШxВxД), мм
87х38х113
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Mad Catz R.A.T. DWS с эффектным черным корпусом разработана специально для хвата правой рукой. Особенно удобна регулировка веса, снижающая лишнее напряжение с запястья. Контроллер работает от одной пальчиковой батарейки (хватает на 300 ч), а подключается к ПК через USB-ресивер или Bluetooth. Устройство Mad Catz R.A.T. DWS действует безотказно на расстоянии 10 м от прибора. На корпусе вы найдете 14 кнопок, в том числе боковые, 2 колеса прокрутки и отдельную кнопку для смены режима датчика. Поддержка программирования позволит настроить быстрый доступ к горячим командам, чтобы облегчить прохождение игр со сложным управлением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.10.2024
Роман Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мышь отличная. Удобная, быстрый отклик. Прикупил аккумуляторные батарейки. Единственное софт тормознутый но это не критично. Благодарю продавца


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