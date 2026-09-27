Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%5 340 руб. 12 380 руб.
В наличии
Код товара: 650671
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 340 руб. -57%
12 380 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
120
Описание товара Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)
Мышь беспроводная/проводная Logitech MX Anywhere 3S [910-006938] работает под управлением лазерного сенсора с разрешением 8000 dpi, который способствует точному наведению курсора. Форма корпуса удобна для захвата правой и левой руками. Во время нажатия кнопки не издают характерного клика. Logitech MX Anywhere 3S [910-006938] синхронизируется с подходящим устройством через радиоканал. Автономная работа на протяжении 79 часов обеспечена за счет аккумулятора. Дополнительные клавиши позволяют переключить разрешение датчика.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
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Мышь беспроводная/проводная Logitech MX Anywhere 3S [910-006938] работает под управлением лазерного сенсора с разрешением 8000 dpi, который способствует точному наведению курсора. Форма корпуса удобна для захвата правой и левой руками. Во время нажатия кнопки не издают характерного клика. Logitech MX Anywhere 3S [910-006938] синхронизируется с подходящим устройством через радиоканал. Автономная работа на протяжении 79 часов обеспечена за счет аккумулятора. Дополнительные клавиши позволяют переключить разрешение датчика.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) – стоимость товара 5340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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