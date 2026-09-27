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Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)

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Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 1
Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 2
Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 3
Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 4
Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 5
Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 6
Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 7
Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 1
  • Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 2
  • Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 3
  • Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 4
  • Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 5
  • Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 6
  • Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 7
  • Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
5 340 руб.  12 380 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 650671
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)
5 340 руб. -57%
12 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
13х7х4
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)

Мышь беспроводная/проводная Logitech MX Anywhere 3S [910-006938] работает под управлением лазерного сенсора с разрешением 8000 dpi, который способствует точному наведению курсора. Форма корпуса удобна для захвата правой и левой руками. Во время нажатия кнопки не издают характерного клика. Logitech MX Anywhere 3S [910-006938] синхронизируется с подходящим устройством через радиоканал. Автономная работа на протяжении 79 часов обеспечена за счет аккумулятора. Дополнительные клавиши позволяют переключить разрешение датчика.

Отзывы о товаре Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь беспроводная/проводная Logitech MX Anywhere 3S [910-006938] работает под управлением лазерного сенсора с разрешением 8000 dpi, который способствует точному наведению курсора. Форма корпуса удобна для захвата правой и левой руками. Во время нажатия кнопки не издают характерного клика. Logitech MX Anywhere 3S [910-006938] синхронизируется с подходящим устройством через радиоканал. Автономная работа на протяжении 79 часов обеспечена за счет аккумулятора. Дополнительные клавиши позволяют переключить разрешение датчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Logitech BT MX ANYWHERE 3S GR (910-006938) – стоимость товара 5340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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