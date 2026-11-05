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Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) купить с доставкой в Москве
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Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10)

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Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 1
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 2
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 3
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 4
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 5
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 6
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 7
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 8
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 9
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 10
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 11
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 12
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 13
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 14
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 1
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 2
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 3
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 4
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 5
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 6
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 7
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 8
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 9
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 10
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 11
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 12
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 13
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 14
  • Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
5 940 руб.  9 950 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640525
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10)
5 940 руб. -40%
9 950 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
46х40х19
Вес, кг.
7.2

Описание товара Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10)

Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Gladius III AimPoint обеспечит комфорт при многочасовой работе в приложениях и прохождении игр. Модель представлена в лаконичном белом цвете и украшена RGB-подсветкой, чтобы вписаться в игровую сборку на компьютерном столе. 2-метровый провод облачен в тканевую оплетку, препятствующую преждевременному истиранию. Количество кнопок достигает шести, часть из них располагается на боку устройства. Возможность программирования кнопок облегчит прохождение игр. Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Gladius III AimPoint хорошо работает на подавляющем большинстве поверхностей благодаря оптическому светодиодному сенсору ROG AimPoint с настраиваемым разрешением в диапазоне от 100 до 36000 dpi. Корпус устройства выполнен из матового пластика, поверхность которого не собирает на себе отпечатки пальцев. Эргономичная форма удобна для хвата правой рукой. При беспроводном подключении мышь проработает до 140 часов от заряда встроенного аккумулятора.

Отзывы о товаре Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Gladius III AimPoint обеспечит комфорт при многочасовой работе в приложениях и прохождении игр. Модель представлена в лаконичном белом цвете и украшена RGB-подсветкой, чтобы вписаться в игровую сборку на компьютерном столе. 2-метровый провод облачен в тканевую оплетку, препятствующую преждевременному истиранию. Количество кнопок достигает шести, часть из них располагается на боку устройства. Возможность программирования кнопок облегчит прохождение игр. Мышь беспроводная/проводная ASUS ROG Gladius III AimPoint хорошо работает на подавляющем большинстве поверхностей благодаря оптическому светодиодному сенсору ROG AimPoint с настраиваемым разрешением в диапазоне от 100 до 36000 dpi. Корпус устройства выполнен из матового пластика, поверхность которого не собирает на себе отпечатки пальцев. Эргономичная форма удобна для хвата правой рукой. При беспроводном подключении мышь проработает до 140 часов от заряда встроенного аккумулятора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Asus P711 ROG Gladius III WL AIMPOINT WHT (90MP02Y0-BMUA10) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5940 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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