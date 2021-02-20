Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка)

La R.A.T 4 + построен на сверхлегком шасси, благодаря чему положение датчика идеально сбалансировано для отслеживания на игровой поверхности. Это также обеспечивает жесткую основу для остальных модулей управления. R.A.T. 4 + также оснащен лидирующими в отрасли переключателями OMRON (срок службы 20 миллионов щелчков), что гарантирует, что те, у кого самые быстрые щелчки пальцев, не пропустят действие!