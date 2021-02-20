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Главная Компьютерная техника и ПО Периферийные устройства и аксессуары Мыши Mad Catz Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка)

Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка)

Артикул: 309604
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 1
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 2
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 3
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 4
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 5
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 6
  • Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 7
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 1
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 2
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 3
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 4
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 5
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 6
Игровая мышь Mad Catz R.A.T. 4+ чёрная (PMW3330, USB, 9 кнопок, 7200 dpi, красная подсветка) - фото 7
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 309604
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БрендMad Catz
Тип товараКомпьютерная мышь
Вес, г122
Длина провода, м1,8
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания мышиUSB
Количество клавиш9
Особенностиоптическая
Цветчерный
Разрешение оптического сенсора, dpi7200
Тип соединенияпроводное
La R.A.T 4 + построен на сверхлегком шасси, благодаря чему положение датчика идеально сбалансировано для отслеживания на игровой поверхности. Это также обеспечивает жесткую основу для остальных модулей управления. R.A.T. 4 + также оснащен лидирующими в отрасли переключателями OMRON (срок службы 20 миллионов щелчков), что гарантирует, что те, у кого самые быстрые щелчки пальцев, не пропустят действие!


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