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Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) купить с доставкой в Москве
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Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00)

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Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) - фото 1
Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) - фото 2
Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) - фото 3
Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) - фото 4
Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) - фото 5
Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
  • Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) - фото 1
  • Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) - фото 2
  • Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) - фото 3
  • Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) - фото 4
  • Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) - фото 5
  • Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 473428
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
2
Габариты (ШxВxД), мм
6.7 х 4.5 х 12.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х7
Вес, г.
250

Описание товара Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00)

Геймерская мышь с классическим асимметричным корпусом: высокоточный сенсор (19 000 точек/дюйм), сменные переключатели, дизайн в стиле ROG, ножки ROG Omni, кабель ROG Paracord, синхронизируемая подсветка Aura.



Теги товара: Asus rog

Отзывы о товаре Мышь ASUS ROG Gladius III (90MP0270-BMUA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Общее количество кнопок
6
Длина провода, м
2
Габариты (ШxВxД), мм
6.7 х 4.5 х 12.6
Страна производитель
Китай
Описание
Геймерская мышь с классическим асимметричным корпусом: высокоточный сенсор (19 000 точек/дюйм), сменные переключатели, дизайн в стиле ROG, ножки ROG Omni, кабель ROG Paracord, синхронизируемая подсветка Aura.


Теги товара: Asus rog
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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