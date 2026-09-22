Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
36000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727313
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Описание товара Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black
Игровая мышь ROG Gladius III Wireless AimPoint обладает малым весом в 79 г, что обеспечивает комфорт при длительных игровых сессиях. Она оснащена полноцветной подсветкой и оптическим сенсором ROG AimPoint с разрешением 36000 DPI.
Мышь поддерживает три интерфейса: проводной USB (для подзарядки параллельно с игрой), радиоинтерфейс 2,4 ГГц с низкой латентностью и Bluetooth (с возможностью сопряжения до трех устройств одновременно).
Беспроводная технология ROG SpeedNova обеспечивает стабильное подключение, низкую латентность и оптимизированное энергопотребление при использовании радиоинтерфейса 2,4 ГГц.
Слоты Push-Fit II позволяют заменять штатные микропереключатели ROG трехконтактными механическими или пятиконтактными оптическими переключателями. Противоскользящая лента обеспечивает надежный хват и оформление в стиле ROG, а кабель ROG Paracord и тефлоновые ножки обеспечивают плавное скольжение.
Мышь доступна в двух вариантах дизайна: классическом черном и белом цвете Moonlight White.
Игровая мышь ROG Gladius III Wireless AimPoint обладает малым весом в 79 г, что обеспечивает комфорт при длительных игровых сессиях. Она оснащена полноцветной подсветкой и оптическим сенсором ROG AimPoint с разрешением 36000 DPI.
Мышь поддерживает три интерфейса: проводной USB (для подзарядки параллельно с игрой), радиоинтерфейс 2,4 ГГц с низкой латентностью и Bluetooth (с возможностью сопряжения до трех устройств одновременно).
Беспроводная технология ROG SpeedNova обеспечивает стабильное подключение, низкую латентность и оптимизированное энергопотребление при использовании радиоинтерфейса 2,4 ГГц.
Слоты Push-Fit II позволяют заменять штатные микропереключатели ROG трехконтактными механическими или пятиконтактными оптическими переключателями. Противоскользящая лента обеспечивает надежный хват и оформление в стиле ROG, а кабель ROG Paracord и тефлоновые ножки обеспечивают плавное скольжение.
Мышь доступна в двух вариантах дизайна: классическом черном и белом цвете Moonlight White.
Мышь Asus ROG GLADIUS III WL AIMPOINT (90MP02Y0-BMUA01) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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