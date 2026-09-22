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Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black купить с доставкой в Москве
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Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black

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Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black - фото 1
Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black - фото 2
Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black - фото 3
Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black - фото 1
  • Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black - фото 2
  • Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black - фото 3
  • Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727305
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
39.6x126x63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х8
Вес, г.
300

Описание товара Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black

Мышь беспроводная ASUS TUF Gaming M4 [90MP02F0-BMUA00] – легкое игровое устройство с антибактериальным покрытием корпуса и тефлоновыми ножками. Верхняя панель и боковые кнопки выполнены из прочного полимера с матовым покрытием. Устройство имеет 6 программируемых кнопок и встроенную память для сохранения настроек. Для гибкого регулирования опций мыши беспроводной ASUS TUF Gaming M4 [90MP02F0-BMUA00] у нее есть возможность интеграции с приложением Armoury Crate. Благодаря оптическому сенсору точность позиционирования курсора достигает 12000 точек/дюйм. Подключать устройство к ПК можно без проводов за счет радиоканала или беспроводного интерфейса Bluetooth.

Отзывы о товаре Мышь Asus TUF GAMING M4 WIRELESS (90MP02F0-BMUA00) Black




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
39.6x126x63.5
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная ASUS TUF Gaming M4 [90MP02F0-BMUA00] – легкое игровое устройство с антибактериальным покрытием корпуса и тефлоновыми ножками. Верхняя панель и боковые кнопки выполнены из прочного полимера с матовым покрытием. Устройство имеет 6 программируемых кнопок и встроенную память для сохранения настроек. Для гибкого регулирования опций мыши беспроводной ASUS TUF Gaming M4 [90MP02F0-BMUA00] у нее есть возможность интеграции с приложением Armoury Crate. Благодаря оптическому сенсору точность позиционирования курсора достигает 12000 точек/дюйм. Подключать устройство к ПК можно без проводов за счет радиоканала или беспроводного интерфейса Bluetooth.
Самовывоз
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Отзывы


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