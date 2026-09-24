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Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 купить с доставкой в Москве
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Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599

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Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 1
Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 2
Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 3
Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 4
Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 5
Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 6
Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 7
Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 8
Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 9
Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные мыши
  • Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 1
  • Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 2
  • Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 3
  • Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 4
  • Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 5
  • Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 6
  • Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 7
  • Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 8
  • Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 9
  • Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654387
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Характеристики

Бренд
Steelseries
Тип товара
Компьютерные мыши
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
150

Описание товара Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599

Представленная модель игровой мыши с современным оптическим сенсором обладает высокой чувствительностью и подойдёт для различных задач. Особенностью данной модели является отсоединяемый кабель с коннектором USB-A, выполненный в прочной оплетке, которая защищает его от повреждений. Максимальное разрешение сенсора 8500 DPI. Мышь оснащена 3 зонами RGB-подсветки. Мышь выполнена в эргономичном дизайне для правшей и оснащена 6 клавишами, ресурс до 60 миллионов кликов. Также стоит отметить защиту от пыли и влаги, а также легкий вес - всего 59 грамм.

Отзывы о товаре Мышь SteelSeries Aerox 3 USB Black 62599




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Характеристики
Бренд
Steelseries
Тип товара
Компьютерные мыши
Описание
Представленная модель игровой мыши с современным оптическим сенсором обладает высокой чувствительностью и подойдёт для различных задач. Особенностью данной модели является отсоединяемый кабель с коннектором USB-A, выполненный в прочной оплетке, которая защищает его от повреждений. Максимальное разрешение сенсора 8500 DPI. Мышь оснащена 3 зонами RGB-подсветки. Мышь выполнена в эргономичном дизайне для правшей и оснащена 6 клавишами, ресурс до 60 миллионов кликов. Также стоит отметить защиту от пыли и влаги, а также легкий вес - всего 59 грамм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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