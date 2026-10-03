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Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958)

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Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958) - фото 1
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958) - фото 2
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958) - фото 3
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958) - фото 4
Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958) - фото 1
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  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958) - фото 3
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958) - фото 4
  • Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648741
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х6
Вес, г.
150

Описание товара Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958)

Мышь Logitech представляет собой элегантное устройство в черном цвете, идеально подходящее для работы с ПК. Эта беспроводная мышь оснащена лазерным сенсором, предлагающим высокое разрешение оптического сенсора в 8000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений. С весом всего 99 г, она легкая и удобная в использовании, что делает ее отличным выбором как для работы, так и для игр. Подключается мышь через Bluetooth, предлагая стабильное и надежное соединение с радиусом действия до 10 метров. Это позволяет легко использовать её в самых разных условиях, будь то в офисе или дома. Встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки, добавляя удобства и мобильности. Лаконичный дизайн в сочетании с мощными функциональными возможностями делают эту мышь отличным инструментом для любого пользователя, который ценит качество, надежность и комфорт в работе.



Теги товара: С bluetooth

Отзывы о товаре Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
лазерный
Разрешение оптического сенсора, dpi
8000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech представляет собой элегантное устройство в черном цвете, идеально подходящее для работы с ПК. Эта беспроводная мышь оснащена лазерным сенсором, предлагающим высокое разрешение оптического сенсора в 8000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений. С весом всего 99 г, она легкая и удобная в использовании, что делает ее отличным выбором как для работы, так и для игр. Подключается мышь через Bluetooth, предлагая стабильное и надежное соединение с радиусом действия до 10 метров. Это позволяет легко использовать её в самых разных условиях, будь то в офисе или дома. Встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки, добавляя удобства и мобильности. Лаконичный дизайн в сочетании с мощными функциональными возможностями делают эту мышь отличным инструментом для любого пользователя, который ценит качество, надежность и комфорт в работе.


Теги товара: С bluetooth
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Отзывы


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