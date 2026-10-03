Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958)
Мышь Logitech представляет собой элегантное устройство в черном цвете, идеально подходящее для работы с ПК. Эта беспроводная мышь оснащена лазерным сенсором, предлагающим высокое разрешение оптического сенсора в 8000 dpi, что обеспечивает точное и плавное отслеживание движений. С весом всего 99 г, она легкая и удобная в использовании, что делает ее отличным выбором как для работы, так и для игр. Подключается мышь через Bluetooth, предлагая стабильное и надежное соединение с радиусом действия до 10 метров. Это позволяет легко использовать её в самых разных условиях, будь то в офисе или дома. Встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки, добавляя удобства и мобильности. Лаконичный дизайн в сочетании с мощными функциональными возможностями делают эту мышь отличным инструментом для любого пользователя, который ценит качество, надежность и комфорт в работе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 630 руб.1408 руб. в СплитМышь Lenovo Legion M410 Wireless RGB Gaming черный (GY51P83012)
-
В наличииЦена 6 190 руб.1548 руб. в СплитМышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed черный (RZ01-05140100-R3G1)
-
В наличииЦена 6 660 руб.1665 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech MX Master 3S Graphite (910-006559)
-
В наличииЦена 6 840 руб.1710 руб. в СплитМышь Logitech G903 LightSpeed Hero черный (910-005676)
-
В наличииЦена 7 070 руб.1768 руб. в СплитМышь Logitech G903 LIGHTSPEED HERO Wireless Gaming Mouse USB Bla...
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитМышь Razer Basilisk Mobile черный (RZ01-04310100-R3G1)
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитМышь Asus P713 ROG HARPE ACE AIM LAB EDITION белый (90MP02W0-BMU...
-
В наличииЦена 7 840 руб.1960 руб. в СплитМышь Asus ROG KERIS II ORIGIN (90MP04A0-BMUA00) Black
-
В наличииЦена 8 380 руб.2095 руб. в СплитМышь Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE черный (910-007477)
-
В наличииЦена 8 470 руб.2118 руб. в СплитМышь Logitech PRO X Superlight Black (910-005884)
-
В наличииЦена 8 470 руб.2118 руб. в СплитМышь Logitech G Pro X Superlight белый (910-005946)
-
В наличииЦена 8 600 руб.2150 руб. в СплитМышь Logitech G Pro 2 Lightspeed черный (910-007299)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые, Розовые
Теги товара: С bluetooth
Отзывы о товаре Мышь Logitech MX Anywhere 3S Graphite (910-006958)