Мышь Logitech M650 белый (910-006261)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M650 белый (910-006261)
Представляем универсальную беспроводную мышь Logitech, идеально подходящую для самых разнообразных задач, будь то работа в офисе или дома. Эргономичный дизайн специально разработан для максимального комфорта использования правой рукой, позволяя вам работать долгое время без усталости. Мышь выполнена в стильном белом цвете, который отлично впишется в любой интерьер рабочего пространства. Благодаря мощному радиусом действия до 10 метров и интерфейсам подключения, включающим радиоканал и Bluetooth, вы сможете легко подключить мышь к любому устройству без лишних проводов. Высокоточный оптический сенсор с разрешением 4000 dpi обеспечивает точную и быструю реакцию на каждое ваше движение, делая мышку отличным выбором как для профессиональной работы, так и для развлечений. Устройство питается всего одной батареей формата АА, что обеспечивает долгий срок службы без необходимости частой замены батарей. При весе всего 101 грамм, мышь остается легкой и портативной, что особенно удобно для использования в любых условиях. Модель не оснащена бесшумными кнопками, но предлагает отзывчивость и надежность, которыми славятся устройства бренда Logitech. Независимо от ваших целей, беспроводная мышь Logitech станет надежным помощником, обеспечивая комфорт и точность в каждой задаче.
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Теги товара: С bluetooth, Белые, для дизайнеров
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Теги товара: С bluetooth, Белые, для дизайнеров
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