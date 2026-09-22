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Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный купить с доставкой в Москве
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Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный

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Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 1
Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 2
Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 3
Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 4
Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 5
Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 6
Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 7
Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 8
Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 1
  • Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 2
  • Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 3
  • Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 4
  • Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 5
  • Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 6
  • Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 7
  • Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 8
  • Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718451
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
41.7x128x68.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х14х6
Вес, г.
200

Описание товара Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный

Если вы находитесь в поиске эргономичного и надежного компьютерного манипулятора, которым одинаково комфортно работать в любых приложениях, серфить в Интернете и проходить игры, то лучшим выбором для вас станет мышь проводная Acer OMW170. Расширенный функционал и чувствительный оптический светодиодный сенсор позволяет уверенно отнести представленную модель к игровой периферии. Эффектный дизайн гармонично сочетает яркую разноцветную подсветку с черным цветом корпуса, такое устройство будет хорошо смотреться на любом компьютерном столе. Изменяемое разрешение сенсора мыши Acer OMW170, которое в зависимости от выбранного режима варьируется в диапазоне от 1200 до 3200 dpi, позволит подобрать оптимальные настройки в зависимости от ваших предпочтений к скорости перемещения курсора. По своей форме этот манипулятор идеален для уверенного и комфортного хвата правой рукой. Пластиковый корпус предусматривает покрытие SoftTouch, препятствующее накапливанию отпечатков пальцев и приятное на ощупь. Подключить мышь к компьютеру можно при помощи длинного 1.8-метрового кабеля в тканевой оплетке.

Отзывы о товаре Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
3200
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
41.7x128x68.4
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы находитесь в поиске эргономичного и надежного компьютерного манипулятора, которым одинаково комфортно работать в любых приложениях, серфить в Интернете и проходить игры, то лучшим выбором для вас станет мышь проводная Acer OMW170. Расширенный функционал и чувствительный оптический светодиодный сенсор позволяет уверенно отнести представленную модель к игровой периферии. Эффектный дизайн гармонично сочетает яркую разноцветную подсветку с черным цветом корпуса, такое устройство будет хорошо смотреться на любом компьютерном столе. Изменяемое разрешение сенсора мыши Acer OMW170, которое в зависимости от выбранного режима варьируется в диапазоне от 1200 до 3200 dpi, позволит подобрать оптимальные настройки в зависимости от ваших предпочтений к скорости перемещения курсора. По своей форме этот манипулятор идеален для уверенного и комфортного хвата правой рукой. Пластиковый корпус предусматривает покрытие SoftTouch, препятствующее накапливанию отпечатков пальцев и приятное на ощупь. Подключить мышь к компьютеру можно при помощи длинного 1.8-метрового кабеля в тканевой оплетке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Мышь Acer OMW170 (ZL.MCEEE.00R) черный - по цене 930 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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