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Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269)

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Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 1
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 2
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 3
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 4
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 5
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 6
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 7
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 8
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 9
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 10
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 11
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 12
Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 1
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 2
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 3
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 4
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 5
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 6
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 7
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 8
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 9
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 10
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 11
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 12
  • Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727621
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Габариты (ШxВxД), мм
37x107x61
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269)

Мышь беспроводная Logitech Signature Plus M750 (910-006269) Черная: это средняя (Medium) версия с теми же 6 кнопками, датчиком Logitech Advanced Optical Tracking (400–4000 DPI), двумя типами подключения (Logi Bolt и Bluetooth LE), дальностью до 10 м и автономностью до 24 месяцев с приемником и до 20 месяцев по Bluetooth от одной AA. Габариты: 107.19?61.80?37.8 мм, вес около 101.2 г (включая батарейку и приемник), совместимость с Windows 10/11, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS 13.4+ и Android 5.0+, поддержка настройки в Logi Options+.

Отзывы о товаре Мышь Logitech M750 графитовый (910-006269)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
37x107x61
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь беспроводная Logitech Signature Plus M750 (910-006269) Черная: это средняя (Medium) версия с теми же 6 кнопками, датчиком Logitech Advanced Optical Tracking (400–4000 DPI), двумя типами подключения (Logi Bolt и Bluetooth LE), дальностью до 10 м и автономностью до 24 месяцев с приемником и до 20 месяцев по Bluetooth от одной AA. Габариты: 107.19?61.80?37.8 мм, вес около 101.2 г (включая батарейку и приемник), совместимость с Windows 10/11, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS 13.4+ и Android 5.0+, поддержка настройки в Logi Options+.
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Отзывы


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