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Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) купить с доставкой в Москве
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Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266)

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Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 1
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 2
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 3
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 4
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 5
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 6
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 7
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 8
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 9
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 10
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 11
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 12
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 13
Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 1
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 2
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 3
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 4
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 5
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 6
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 7
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 8
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 9
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 10
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 11
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 12
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 13
  • Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727620
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
180

Описание товара Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266)

Описание продукта: Logitech представляет универсальную беспроводную мышь, идеальную для пользователей, предпочитающих эргономичность и удобство. Эта модель предназначена специально для правшей и выполнена в стильном сером цвете, что делает её отличным дополнением к любому рабочему пространству. Основные характеристики мыши включают радиус действия беспроводной связи до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и комфорт при использовании. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что гарантирует высокую точность и плавное перемещение курсора по экрану. Подключение к устройствам осуществляется через радиоканал или Bluetooth, что делает ее совместимой с широким спектром гаджетов. Работает устройство от одной батарейки типа AA, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Мышь весит всего 111 граммов, что делает её легкой и удобной в использовании даже в течение длительных сессий. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, её тактильная обратная связь порадует пользователей, предпочитающих классический клик. Эта модель от Logitech станет отличным выбором для тех, кто ищет надежную и многофункциональную мышь для повседневных задач.



Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров

Отзывы о товаре Мышь Logitech M750 L Large графитовый (910-006266)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
серый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
4000
Общее количество кнопок
5
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
1xАА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Описание продукта: Logitech представляет универсальную беспроводную мышь, идеальную для пользователей, предпочитающих эргономичность и удобство. Эта модель предназначена специально для правшей и выполнена в стильном сером цвете, что делает её отличным дополнением к любому рабочему пространству. Основные характеристики мыши включают радиус действия беспроводной связи до 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения и комфорт при использовании. Мышь оснащена оптическим сенсором с разрешением 4000 dpi, что гарантирует высокую точность и плавное перемещение курсора по экрану. Подключение к устройствам осуществляется через радиоканал или Bluetooth, что делает ее совместимой с широким спектром гаджетов. Работает устройство от одной батарейки типа AA, обеспечивая длительное время работы без необходимости частой замены источника питания. Мышь весит всего 111 граммов, что делает её легкой и удобной в использовании даже в течение длительных сессий. Несмотря на отсутствие бесшумных кнопок, её тактильная обратная связь порадует пользователей, предпочитающих классический клик. Эта модель от Logitech станет отличным выбором для тех, кто ищет надежную и многофункциональную мышь для повседневных задач.


Теги товара: С bluetooth, для дизайнеров
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Отзывы


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