Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 605635
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Габариты (ШxВxД), мм
132 х 75 х 40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х3
Вес, кг.
1.14
Описание товара Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black
Мышь проводная Logitech G502 HERO – игровой манипулятор с 11 кнопками в конструкции. Устройство располагает встроенной памятью, в которую можно сохранить настройки разрешения, конфигурацию программируемых кнопок и параметры RGB-подсветки. Оптический светодиодный сенсор HERO 16K обеспечивает точное позиционирование курсора на экране благодаря настраиваемому режиму работы в диапазоне от 200 до 16000 dpi. Проводная мышь Logitech G502 HERO предусматривает систему регулировки веса для комфортного использования любым пользователем.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
25600
Общее количество кнопок
11
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
2.1
Развернуть
Габариты (ШxВxД), мм
132 х 75 х 40 мм
Страна производитель
Китай
Мышь проводная Logitech G502 HERO – игровой манипулятор с 11 кнопками в конструкции. Устройство располагает встроенной памятью, в которую можно сохранить настройки разрешения, конфигурацию программируемых кнопок и параметры RGB-подсветки. Оптический светодиодный сенсор HERO 16K обеспечивает точное позиционирование курсора на экране благодаря настраиваемому режиму работы в диапазоне от 200 до 16000 dpi. Проводная мышь Logitech G502 HERO предусматривает систему регулировки веса для комфортного использования любым пользователем.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech
Мышь проводная Logitech G502 HERO (910-005474) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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