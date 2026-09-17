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Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок купить с доставкой в Москве
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Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок

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Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 1
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 2
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 3
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 4
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 5
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 6
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 7
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 8
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 9
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 10
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 11
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 12
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 13
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 14
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 15
Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 1
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 2
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 3
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 4
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 5
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 6
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 7
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 8
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 9
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 10
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 11
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 12
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 13
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 14
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 15
  • Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 940 руб.  3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 12056
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
370

Описание товара Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок

Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H - проводная лазерная игровая модель с фирменным дизайном Blue Spider, ориентированная на шутеры и динамичные онлайн-игры. Высокое разрешение сенсора до 3600 dpi и тонкая настройка параметров через ПО Oscar Editor позволяют подстроить управление под свой стиль игры и рабочие задачи.

Кому подойдёт эта мышь

XL-747H рассчитана на правшей с ладонью среднего и крупного размера, которым важен уверенный хват и удобство в длительных игровых сессиях. Мышь подойдёт тем, кто хочет получить геймерский функционал - макросы, регулировку веса, быстрый переключатель dpi - без переплаты за современные флагманские модели.

Основные особенности

Лазерный сенсор с разрешением до 3600 dpi поддерживает несколько предустановленных уровней чувствительности, между которыми можно переключаться отдельной кнопкой прямо во время игры. Частота опроса до 1000 Гц и время отклика порядка 1-3 мс обеспечивают точное отслеживание движений без заметных задержек.

Эргономика и дизайн

Корпус выполнен в фирменном стиле X7 с рисунком паука и сочетает матовые и глянцевые элементы для уверенного хвата и приятных тактильных ощущений. Форма корпуса и боковые накладки с покрытием Soft Touch помогают контролировать мышь при резких движениях, а дополнительные боковые кнопки упрощают управление в играх и браузере.

Игровые функции

Встроенная память и программа Oscar Mouse Editor дают возможность записывать макросы, переназначать кнопки и настраивать параметры под разные игры и приложения. В комплект также входит система грузиков, с помощью которой можно изменить вес манипулятора и подобрать комфортный баланс между скоростью и точностью.

Отзывы о товаре Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H голубой/рисунок




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
голубой
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
3600
Общее количество кнопок
6
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Мышь A4Tech Oscar Editor XL-747H - проводная лазерная игровая модель с фирменным дизайном Blue Spider, ориентированная на шутеры и динамичные онлайн-игры. Высокое разрешение сенсора до 3600 dpi и тонкая настройка параметров через ПО Oscar Editor позволяют подстроить управление под свой стиль игры и рабочие задачи.

Кому подойдёт эта мышь

XL-747H рассчитана на правшей с ладонью среднего и крупного размера, которым важен уверенный хват и удобство в длительных игровых сессиях. Мышь подойдёт тем, кто хочет получить геймерский функционал - макросы, регулировку веса, быстрый переключатель dpi - без переплаты за современные флагманские модели.

Основные особенности

Лазерный сенсор с разрешением до 3600 dpi поддерживает несколько предустановленных уровней чувствительности, между которыми можно переключаться отдельной кнопкой прямо во время игры. Частота опроса до 1000 Гц и время отклика порядка 1-3 мс обеспечивают точное отслеживание движений без заметных задержек.

Эргономика и дизайн

Корпус выполнен в фирменном стиле X7 с рисунком паука и сочетает матовые и глянцевые элементы для уверенного хвата и приятных тактильных ощущений. Форма корпуса и боковые накладки с покрытием Soft Touch помогают контролировать мышь при резких движениях, а дополнительные боковые кнопки упрощают управление в играх и браузере.

Игровые функции

Встроенная память и программа Oscar Mouse Editor дают возможность записывать макросы, переназначать кнопки и настраивать параметры под разные игры и приложения. В комплект также входит система грузиков, с помощью которой можно изменить вес манипулятора и подобрать комфортный баланс между скоростью и точностью.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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