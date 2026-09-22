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Мышь Оклик 502MW черный (1978678) купить с доставкой в Москве
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Мышь Оклик 502MW черный (1978678)

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Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 1
Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 2
Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 3
Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 4
Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 5
Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 6
Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 7
Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 8
Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 9
Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 10
Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 11
Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
  • Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 1
  • Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 2
  • Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 3
  • Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 4
  • Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 5
  • Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 6
  • Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 7
  • Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 8
  • Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 9
  • Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 10
  • Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 11
  • Мышь Оклик 502MW черный (1978678) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727642
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
190

Описание товара Мышь Оклик 502MW черный (1978678)

Мышь Oklick – это универсальное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Она сочетает в себе современный дизайн и функциональность. Выполненная в классическом черном цвете, мышь подходит для использования как дома, так и в офисе.

Отзывы о товаре Мышь Оклик 502MW черный (1978678)




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Мышь
Назначение
универсальная
Цвет
черный
Бесшумные кнопки
да
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
2400
Общее количество кнопок
9
Интерфейс подключения
Радиоканал, Bluetooth
Длина провода, м
1.5
Радиус действия беспроводной связи, м
10 м
Развернуть
Источник питания мыши
встроенный аккумулятор
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Oklick – это универсальное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Она сочетает в себе современный дизайн и функциональность. Выполненная в классическом черном цвете, мышь подходит для использования как дома, так и в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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