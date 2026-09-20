Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime
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Характеристики
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%2 410 руб. 4 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 654224
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х3
Вес, г.
275
Описание товара Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime
Мышь проводная A4Tech Bloody W95 Max Sports создана для тех, кто увлекается компьютерными играми. У модели предусмотрено 10 кнопок, некоторые из которых программируются для быстрых команд. Широкий спектр функций и настроек позволяет полностью персонализировать манипулятор в соответствии с игровыми привычками пользователя. Мышь оснащена профессиональным сенсором MAX BC3332-A с разрешением 12000 dpi и ускорением 35g, обеспечивающим максимальную точность и управляемость. Также геймеру доступно 4 типа настроек высоты отрыва (LOD) и переключение чувствительности датчика.
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Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
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Бренд
Тип товара
Мышь
Для геймеров
да
Назначение
для ПК
Цвет
желтый
Бесшумные кнопки
нет
Хват
для правой руки
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
12000
Общее количество кнопок
10
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
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Страна производитель
Китай
Мышь проводная A4Tech Bloody W95 Max Sports создана для тех, кто увлекается компьютерными играми. У модели предусмотрено 10 кнопок, некоторые из которых программируются для быстрых команд. Широкий спектр функций и настроек позволяет полностью персонализировать манипулятор в соответствии с игровыми привычками пользователя. Мышь оснащена профессиональным сенсором MAX BC3332-A с разрешением 12000 dpi и ускорением 35g, обеспечивающим максимальную точность и управляемость. Также геймеру доступно 4 типа настроек высоты отрыва (LOD) и переключение чувствительности датчика.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Для левшей, Белые, Розовые, для дизайнеров
Теги товара: Игровые, Бесшумные игровые мыши, игровые Logitech, A4Tech Bloody
Мышь A4Tech Bloody W95 Max Sports Lime - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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