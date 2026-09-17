Мышь A4Tech XL-750BH Black USB
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech XL-750BH Black USB
Мышь A4Tech — это надежное и функциональное периферийное устройство, созданное специально для требовательных пользователей. Оснащенная лазерным сенсором с разрешением 3600 dpi, она обеспечивает точное и плавное отслеживание движений, что особенно важно для профессионалов и геймеров. Мышь предназначена для использования правой рукой, что обеспечивает комфорт и эргономичность при длительной работе. Эта проводная модель подключается через интерфейс USB Type-A, что гарантирует стабильное соединение без потерь сигнала и задержек. Длина провода составляет 1.8 метра, обеспечивая достаточную свободу движений на рабочем месте. Черный цвет придает устройству строгий и стильный вид, подходящий для любого рабочего стола. Вес мыши составляет 135 грамм — она достаточно увесистая, чтобы обеспечить хороший контроль и устойчивость, но в то же время не перегружает руку пользователя. Наличие традиционных кнопок без бесшумного механизма позволяет четко ощущать нажатие, что может быть важным для тех, кто предпочитает тактильную отдачу. Бренд A4Tech известен своим качеством и долговечностью продукции, и эта модель не является исключением. Простота в использовании и универсальность делают эту мышь отличным выбором как для работы, так и для развлечений.
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