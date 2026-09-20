Мышь A4Tech Bloody W60 Max белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мышь A4Tech Bloody W60 Max белый
Мышь проводная A4Tech Bloody W60 Max, обладающая размерами 73x42x135 мм (ширина, высота и длина соответственно) - это идеальный во всех отношениях игровой манипулятор для взыскательных геймеров, который поможет им одерживать сокрушительные победы в играх разнообразной жанровой направленности. В данной модели установлен сенсор MAX BC3332-A, чье максимальное разрешение достигает 10000 dpi, прорезиненное колесико с ресурсом 500 тыс оборотов и 10 кнопок, которые способны пережить до 50 млн нажатий. В качестве материала изготовления корпуса используется пластик с матовым покрытием, обеспечивающим надежный хват. Проводная мышь A4Tech Bloody W60 Max использует для работы 1.8-метровый кабель с интерфейсом USB на конце. При помощи соответствующей кнопки пользователь сможет установить наиболее предпочтительное разрешение сенсора в диапазоне от 100 до 10000 dpi. Манипулятор притягивает взгляды своим эффектным внешним видом, в котором белоснежная расцветка корпуса гармонично сочетается с RGB-подсветкой.
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Теги товара: A4Tech Bloody
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Теги товара: A4Tech Bloody
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